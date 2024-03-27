Karabük\'te Kastamonulular İftar Yemeğinde Buluştu

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Karabük'te ikamet eden Kastamonulular iftar yemeğinde kent protokolkü ile bir araya geldi.

Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ve İş insanı Murat Sönmez tarafından organize edilen iftar programında kent protokolü ve siyaseti kentte yaşayan Kastamonulular ile iftarda bir araya geldi.

Programa, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, eski İçişleri Bakanı Murat Başeskioğlu, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, CHP Karabük Belediye Başkan adayı Bayram Karadağ, İYİ Parti Karabük Belediye Başkanı Abdullah Adatepe, siyasi parti il Başkanları, STK Temsilcileri ve Kurum Müdürleri katıldı.

İftar programında konuşan Vali Mustafa Yavuz, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek; bu tür programların bir araya gelmek ve kaynaşmak için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Vali Yavuz, iftar programını düzenleyen Dernek Başkanı Gülhan Kaynar'a ve iş insanı Murat Sönmez ile emeği geçen herkese teşekkür ederek, Ramazan aylarını tebrik etti. - KARABÜK