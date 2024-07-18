Karabük Üniversitesi Rektörü Öğrencilerin Evine Konuk Oldu - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Rektörü Öğrencilerin Evine Konuk Oldu

Karabük Üniversitesi Rektörü Öğrencilerin Evine Konuk Oldu

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, öğrencilerin daveti üzerine 100. Yıl Mahallesi'ndeki evlerine konuk oldu. Ziyarette öğrencilerin taleplerini dinleyen Rektör Kırışık, üniversitenin öğrenci merkezli çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

18.07.2024 13:05
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversite öğrencisi Recep Enes Özcan'ın daveti üzerine 100. Yıl Mahallesi'ndeki evlerine konuk oldu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 100. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden öğrencilerin evini ziyaret etti.

İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Enes Şardağ, Mustafa Kaya ve Recep Enes Özcan, Mühendislik Fakültesi Öğrencileri Hicaz Hyperlooop Kurucu Takım Kaptanı Mehmet Atsız ve Takım Kaptanı Mehmet Ali Kuru, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı evlerinde ağırladılar. Rektör Kırışık'a, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve Genel Sekreter Lütfü Köm eşlik etti.

Ziyarette KBÜ'lü öğrenciler Rektör Kırışık ile sohbet ederek taleplerini dile getirdiler.

Karabük Üniversitesi Rektörü'nün evlerine konuk olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, Rektör Kırışık'a teşekkürlerini sundular.

Öğrencilerin görüş ve taleplerini dinleyen Kırışık, Karabük Üniversitesinin öğrenci merkezli çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Konuşmasında Karabük Üniversitesinin çalışma takımları hakkında bilgiler veren Kırışık, çalışma takımlarının öğrencilere sağlayacağı kazanımlardan söz ederek gençlere tavsiyelerde bulundu.

Ziyarette İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Recep Enes Özcan, "Renkler ve Sesler" adlı şiir kitabını Kırışık'a hediye etti. TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması Karadeniz Bölge Birincisi ve Türkiye Dördüncüsü ayrıca Jüri Özel Ödülü ve En İyi Animasyon Ödülü bulunan Hicaz Hyperlooop Takımının Kaptanı Mehmet Ali Kuru'da Hicaz projelerinin maketini takdim etti.

Günün anısına hep birlikte çekilen fotoğraf karesi ile ziyaret sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi Rektörü Öğrencilerin Evine Konuk Oldu - Son Dakika

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