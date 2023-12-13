Karaburun\'da mandalina imecesi

araburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın çağrısıyla, işçilik maliyet artışları nedeniyle ağaçtaki mandalinayı toplayamayan mandalina üreticisi nefes aldı. İmece yöntemi ile mandalinalar toplanarak üreticilere destek sağlandı.

Karaburun'da mandalina, hem festivalin hem de imecenin ortak adı oldu. Karaburun Belediyesi öncülüğündeki kampanyayla üreticinin ürünü dalda kalmadı, sofralardaki yerini aldı. Karaburun kent merkezinde erkenden buluşan Karaburun Turuncu Dayanışma Grubu, Karaburun Kent Konseyi ve Karaburun Ziraat Odası'nın etkin rehberliğinde, gönüllü yurttaşların da katılımıyla emeklerini birleştirdi. Ağaçlardaki mandalinanın toplanması için belirlenen ilk adres Salman Mahallesi (Köyü) oldu.

KENT KONSEYİ BAŞKANI ÖZER: ÜRETİCİNİN ÜRÜNÜ MASRAFI KARŞILAMIYOR

Karaburun Kent Konseyi Başkanı Mustafa Özer, Karaburun Yarımadası'nda üreticilerin ürünleri toplamada yetersiz kaldıklarına ve bu sorunu çözecek ekonomik güçte olmadıklarına dikkat çekerek, "Dışarıdan insan getirerek burada ürün toplatmaları, maliyetler yüksek olduğu için imkansız. Ürünün piyasadaki fiyatıyla üreticinin satması halinde kazandığı para, bu masrafı karşılamaya yetmiyor. Bu nedenle üreticinin ürünü dalında kalıyor" dedi.

ZİRAAT ODASI BAŞKANI YAVAŞ: BİR YILDA YEVMİYE 200'DEN 600 LİRAYA ÇIKTI

Karaburun Ziraat Odası Başkanı Gazanfer Yavaş ise, mandalina toplatmadaki sorunlar üzerine çözüm seçeneği olarak Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ile birlikte ilçede imece usulünü başlattıklarını vurguladı. Yavaş, "İmece usulü, köylülerimize yardımcı olabilmek adına başlattığımız bir kampanya. Geçen yıl işçi günlük yevmiye maliyeti 250 Lira iken, bu sene 600 Lira'ya çıktı. Köylü bunu karşılayamaz hale geldi" diye konuştu.

MUHTAR SEVİNÇ: İMECE KÖYLÜNÜN İMDADINA YETİŞTİ

Karaburun Salman Mahallesi Muhtarı Barış Sevinç de köylerinde mandalina hasadı döneminde olduklarını ve maliyetlerin çok yüksek olmasından dolayı, köylülerin ürün toplamada zorluk yaşadığını belirterek, "Mandalina İmecesi"nin kelimenin tam anlamıyla imdada yetiştiğini söyledi. Muhtar Sevinç, "Maliyetler çok yüksek olduğu için, üretici hesabı, kazancı kurtarmadığından, üreticilerimizin dalında terk etmek üzere olduğu ürünü, bugün buradaki imece gibi eski yöntemlerle insanların emeklerini birleştirmesiyle ülke ekonomisine kazandırılmış oldu" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN: HAYDİ KARABURUN, BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise, bugünkü imece çağrılarına cevap veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bize katılan başta Karaburun Ziraat Odası, Karaburun Kent Konseyi, Mimas Dağcılık, Eko-Der üyeleri, kadın gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Bugün bu bahçede 3-4 ton kadar mandalina toplandı, bu ürünler kasalarda pazarlarda ve sofralardaki yerini alacak. Ağaçların ne kadar ürünlü olduğu belli. Fakat hava koşulları ve iklim değişikliğinin doluyla birlikte ağaçlar üzerinde yarattığı etkiyi de hepimiz gördük. Bu ürünlerin toplanması gerekiyor. Bugün bir bahçedeydik. Önümüzdeki günlerde de bu imece devam edecek. Eli makas tutan, ağaçtan mandalina

toplayacağına inanan herkesten yardım bekliyoruz. Haydi Karaburun, birlikte güçlüyüz."

İMECENİN 15 ARALIK CUMA GÜNKÜ ADRESİ KÜÇÜKBAHÇE

Karaburun Turuncu Dayanışma Grubu, 15 Aralık 2023 Cuma, sabah 08: 30'dan itibaren yine gönüllü kurum temsilcileri, bireysel imece destekçileriyle bu kez Küçükbahçe'deki bahçelerde, 'turuncu ekmeğe' sahip çıkmak için buluşacak. Gönüllüler, Karaburun kent merkezinden katılmak isteyenler için 08: 30'da Atatürk Heykeli önünde bir araya gelip, araçlarla Küçükbahçe'ye hareket edecek. Grup üyeleri, imeceye İzmir merkezden de gönüllülerin katılımı için Küçükbahçe Mahallesi'ne (Köyü) davette bulundu.