Ereğli\'de Ramazan Bayramı\'nda bayramlaşma programı düzenlendi

Yerel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde; Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, Öğretmenevi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Bayramlaşma programına; Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Ali Akca, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Partilerin, Odaların, Kooperatiflerin ve Derneklerin Başkan ve Yöneticileri, Muhtarlar, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Programda konuşma yapan Kaymakam Yapıcı, Bayram günlerinin manevi duyguların coştuğu, bütün vatandaşların sevgi, saygı ve kardeşlik ve sevinçlere ortak olduğu müstesna günleri olduğuna dikkati çekti. Yapıcı, şunları söyledi:

"Milli kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan "sevinçte ve kederde bir arada olma" geleneğinin en anlamlı hayat bulduğu zamanlar olması nedeniyle Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin en önemli unsurlarıdır. Bayramları gerçek anlamıyla bayram yapan, bu günlerde yaşadığımız manevi duygulardır. Bayramlar, sevgi, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve adalet duygularımızın harekete geçmesi için en güzel vesilelerdir. Bu duygularla, Bayramın ilçemize, ülkemize ve tüm dünyaya barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diler, tüm yurttaşlarımızın Ramazan Bayramını en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."

Kutlama programı ikramların ardından sona erdi. - ZONGULDAK