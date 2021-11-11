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Karakol arazisi parka dönüştü - Son Dakika

Karakol arazisi parka dönüştü

11.11.2021 14:50
Karakol arazisi parka dönüştü

Osmangazi Belediyesi, depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan Gülbahçe Polis Karakolu'nun yerine inşa ettiği dinlenme parkını hizmete açtı.

Osmangazi Belediyesi, depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan Gülbahçe Polis Karakolu'nun yerine inşa ettiği dinlenme parkını hizmete açtı. Vatandaşların talebi üzerine parka geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden mahalle sakinlerinden Yasin Taşçı'nın ismi verildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan Gülbahçe Polis Karakolu'nu yıkan Osmangazi Belediyesi, elde edilen 600 metrekarelik alana park inşa etti. Mahallenin daha modern bir görünüme kavuşması için inşa edilen park, içerisindeki yeşil alan ve oturma grupları ile mahalleye nefes aldırırken, vatandaşların da bir araya gelmesine imkan sağladı.

Gülbahçe sakinlerinin talebi üzerine dinlenme parkına, mahalleli tarafından çok sevilen ve yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek henüz 45 yaşındayken 2018 yılında hayatını kaybeden mahalle sakinlerinden Yasin Taşçı'nın ismi verildi. Parkın açılışı da Yasin Taşçı'nın doğum günü olan 10 Kasım tarihinde hizmete açıldı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen açılış öncesinde Yasin Taşçı için mevlit okundu.

"Bütçemizin tek kuruşunu çarçur etmiyoruz"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Osmangazi Belediyesi'nde hizmetler yağmur gibi. 136 mahallenin hangisine gitseniz yaptığımız hizmetleri görürsünüz. Bütçemizi en etkin ve en verimli şekilde kullanarak çalışmalar yapıyoruz. Aldığımız vergilerin tek kuruşunu bile çarçur etmeden vatandaşlarımıza hizmet olarak sunuyoruz. Park yaptığımız bu alanda Gülbahçe Polis Karakolu yer alıyordu. Depreme dayanıksız olduğu için geçtiğimiz yıllarda boşaltıldı. Osmangazi Belediyesi olarak Küçükbalıklı Mahallemizde Türkiye'nin en modern polis merkezini inşa ettik ve Gülbahçe Polis Merkezi'nin oraya taşınmasını sağladık. Takas yolu ile belediyemizin bünyesine kattığımız bu araziyi de vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda park yaptık" dedi.

Dündar, parka ismi verilen Yasin Taşçı'yı da rahmetle andı. Konuşmaların ardından Yasin Taşçı Dinlenme Parkı okunan dualar eşliğinde hizmete açıldı. - BURSA

Karakol arazisi parka dönüştü
Karakol arazisi parka dönüştü
Karakol arazisi parka dönüştü
Karakol arazisi parka dönüştü
Karakol arazisi parka dönüştü

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karakol arazisi parka dönüştü - Son Dakika


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