Karaman'da Geleneksel Sünnet Töreni - Son Dakika
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Karaman'da Geleneksel Sünnet Töreni

Karaman\'da Geleneksel Sünnet Töreni

16 çocuğun sünnet edildiği geleneksel tören, Vali ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

13.10.2024 13:42
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Karaman'da Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 528 yıl önce Sultan II. Beyazıt'ın başlattığı sünnet geleneği bu yıl da sürdürüldü. Sünnet edilen 16 çocuğun içinde en küçüğü ise 6 aylık İlyas bebek oldu.

Sultan II. Beyazıt, 1496 yılında Amasya'da kurduğu vakfın hayır şartlarından biri olarak çocukları sünnet ettirmeyi belirlemesi dolayısıyla Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için sünnet töreni gerçekleştirildi. Program çerçevesinde sünnet olan çocuklar, aileleriyle birlikte ilk olarak Aktekke Camisi'ne geldi. Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Ardından, Konya TOGG platformunun katkılarıyla TOGG araçları ve faytonlarla Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin de katıldığı bir konvoy oluşturuldu ve konvoy Karaman Polisevi'ne doğru hareket etti. Polisevi'nde mevlit okutulurken, davetlilere yemek ikram edildi. Sünnet çocukları için palyaço gösterileri, oyun atölyeleri ve çeşitli aktiviteler düzenlenerek, çocukların keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Program sonunda ise sünnet olan çocuklara Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç ve protokol üyeleri tarafından gram altın ve bisiklet hediye edildi.

"Hem çocuğumuz sevindi hem de biz sevindik"

Sünnet töreninin en küçüğü olan İlyas bebeğin babası Hüseyin Koyuncu, "Bize bu heyecanı ve duyguyu yaşattığı için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Devletimizden de Allah razı olsun, çok mutluyuz. Hem çocuğumuz sevindi hem de biz sevindik. Çocuğumuz 6 aylık ve sünnet düğününün en en küçüğü" diye konuştu.

Programa, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ile eşi Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, il kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karaman'da Geleneksel Sünnet Töreni - Son Dakika

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