Karaman Valiliği Bayramlaşma Programı Düzenledi - Son Dakika
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Yerel

Karaman Valiliği Bayramlaşma Programı Düzenledi

Karaman Valiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Programa birçok önemli isim katıldı.

16.06.2024 19:06
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Karaman Valiliği tarafından Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Polisevi'nde gerçekleşen bayramlaşmaya Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Murat Alkan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Buradaki bayramlaşma töreninin ardından protokol üyeleri, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Evleri Sitesi, Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karaman Valiliği Bayramlaşma Programı Düzenledi - Son Dakika

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