Karaman Valiliği Bayramlaşma Programı Düzenledi

Karaman Valiliği tarafından Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.
Polisevi'nde gerçekleşen bayramlaşmaya Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Murat Alkan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Buradaki bayramlaşma töreninin ardından protokol üyeleri, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Evleri Sitesi, Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. - KARAMAN
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