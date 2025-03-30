Karapınar'da Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Karapınar'da Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Karapınar\'da Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programı, Tarihi Sultan Selim Camisinde gerçekleştirildi. İlçe Müftüsünün vaazının ardından bayram namazı kılındı ve ilçe protokolü ile vatandaşlar bir araya gelerek bayramlaştı.

30.03.2025 12:06  Güncelleme: 12:12
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Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Karapınar İlçe Kaymakamlığı ile Karapınar Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Tarihi Sultan Selim Camisinde gerçekleşti. İlçe Müftüsü Sırrı Fuat Ateş tarafından verilen vaazın ardından bayram namazı kılındı. Namaz sonunda başta Gazze olmak üzere tüm İslam alemine dua edildi. Daha sonra ilçe protokolü ile vatandaşlar bayramlaştı.

Programa, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, protokol mensupları, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, siyasi partilerin yöneticileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karapınar'da Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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