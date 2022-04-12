Karesi Belediyesi Eurodesk temas noktaları başlangıç toplantısında - Son Dakika
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Karesi Belediyesi Eurodesk temas noktaları başlangıç toplantısında

12.04.2022 12:30
Karesi Belediyesi Eurodesk temas noktaları başlangıç toplantısında

Gençlere yönelik Avrupa Birliği (AB) fırsatlarını sunabileceği Eurodesk Temas Noktası başvurusu kabul edilen Karesi Belediyesi hazırlık çalışmalara başladı.

Gençlere yönelik Avrupa Birliği (AB) fırsatlarını sunabileceği Eurodesk Temas Noktası başvurusu kabul edilen Karesi Belediyesi hazırlık çalışmalara başladı. Karesi Belediyesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı-Eurodesk Türkiye Ulusal Koordinatörlüğü tarafından Ankara'da düzenlenen Eurodesk Başlangıç Toplantısına katılım sağladı.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na sunulan Erasmus+ Gençlik Programı Eurodesk Temas Noktası Akreditasyonu dahilinde 2021 yılı teklif çağrısı döneminde Avrupa Birliği Başkanlığı'na Eurodesk Temas Noktası olmak için başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen 47 temas noktasından biri olan Karesi Belediyesi, çalışmalarına başladı. Projede Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı-Eurodesk Türkiye Ulusal Koordinatörlüğü tarafından 6- 9 Nisan 2022 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Eurodesk Başlangıç Toplantısına katılım sağladı. Eurodesk Türkiye ağına dahil olması için seçilmiş yeni akredite kuruluşlara ağ içerisinde Eurodesk yapısının tanıtıldığı toplantıda, temas noktası olarak çalışma sistemine dahil olması ve kişiye özgü bilgilendirme becerileri edinmesi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Gençlere yönelik toplantılar düzenlenecek

Karesi Belediyesi adına toplantıya katılan Strateji Geliştirme Müdürü Özgür Aycil, proje ile gençlerin AB projelerinden haberdar olacaklarını söyledi. Aycil "Belediyemiz için çok önemli bir gençlik ağına dahil olduk. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarda ilimiz sınırları içerisinde gençlere yönelik Avrupa Birliği Bilgilendirme fırsatları ve Avrupa Birliği projeleri hakkında seminerler ve konferanslar düzenleyeceğiz. Bilgilendirme toplantılarında AB programları, Erasmus programı ve Avrupa Dayanışma Programı hakkında düzenli ve güncel bilgiler sunulacaktır" dedi.

Temas noktası kısa sürede kurulacak

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ise gençlere Avrupa kapılarını aralamaktan mutlu olduklarını söyledi. Başkan Orkan şu açıklamalarda bulundu:

"Yaptığımız AB projeleri ile kısa zamanda belediyemize uluslar arası bir kimlik kazandırdık. Özellikle sıfır atık, akıllı şehir, organik tarım ve gençlik çalışmaları konularında artık uluslar arası seviyede proje çıktıları üretmeye başladık. Eurodesk akreditasyon işlemleri sonrası personelimizle birlikte sahaya inerek gençlere yönelik AB fırsatlarını ve Gençlik Yılı ilan edilen 2022 yılına yönelik olarak aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık programlarımızı hazırladık. Yakın zamanda çalışmalarımıza başlıyoruz. Karesi Belediye olarak gençlere fırsat yaratmayı ilke edindik. Gençlerimizi AB fırsatları konusunda bilgi almak üzere belediyemize davet ediyorum." - BALIKESİR

Karesi Belediyesi Eurodesk temas noktaları başlangıç toplantısında
Karesi Belediyesi Eurodesk temas noktaları başlangıç toplantısında
Karesi Belediyesi Eurodesk temas noktaları başlangıç toplantısında

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Avrupa Birliği, Erasmus, Türkiye, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karesi Belediyesi Eurodesk temas noktaları başlangıç toplantısında - Son Dakika


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