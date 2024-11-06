Karesi Belediyesi, ihtiyaç sahibi Neriman Özenç'i ziyaret etti - Son Dakika
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Karesi Belediyesi, ihtiyaç sahibi Neriman Özenç'i ziyaret etti

Karesi Belediyesi, ihtiyaç sahibi Neriman Özenç\'i ziyaret etti

Balıkesir'in Karesi ilçesinde Belediye ekipleri, tek odalı evde yaşayan ve konuşma güçlüğü çeken Neriman Özenç'i ziyaret ederek durumunu değerlendirdi. Başkan Mesut Akbıyık, sosyal medya üzerinden durumu takip edeceklerini açıkladı.

06.11.2024 15:05  Güncelleme: 15:07
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Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Kırmızılar mahallesinde yaşayan Neriman Özenç'i Karesi Belediyesi ekipleri ziyaret etti.

Kırmızılar Mahallesi'nde tek odalı bir evde yaşadığını ifade ederek yeni bir ev talebinde bulunan Neriman Özenç, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık'ın talimatı ile Karesi Belediyesi sağlık ekipleri tarafından ziyaret edildi. Ablası ile birlikte yaşadığı tespit edilen Özenç'in kendini ifade etmekte zorluk çektiği anlaşıldı. Özenç'in ablası, konuşma ve duyma bozukluğu bulunan Neriman Özenç ile birlikte yaşadıklarını söyledi. Başkan Mesut Akbıyık, ekiplerin ziyareti sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada "Sağlık ekiplerimiz ve çalışma arkadaşlarımız Kırmızılar Mahallemizdeki ablamızla görüştüler. Kendisini net olarak ifade edemediği, ablasının yanında yaşadığı kedileri ve arıları için tek odalı eve gittiği, tek odalı yerde yaşamadığı tespit edildi. Bundan sonraki süreçte de konu kontrolümüzde olacak" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karesi Belediyesi, ihtiyaç sahibi Neriman Özenç'i ziyaret etti - Son Dakika

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