Kars'ta 1 Mayıs Kutlamaları - Son Dakika
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Yerel

Kars'ta 1 Mayıs Kutlamaları

Kars'ta 1 Mayıs emekçi dayanışması, sendika ve parti temsilcileriyle kutlandı. Korku psikolojisi eleştirildi.

01.05.2025 16:08
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Haber: Tacettin Durmuş

(KARS) - Kars'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Tren Garı Meydanı'nda kutlandı. Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu, "Bugün bu alanda binlerce kişinin bir arada olamamasının sebebi iktidarın kendini var etmek ve sürdürmek için yarattığı korku psikolojisidir" dedi.

Kars'ta "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" demokratik kitle örgütü, sendika ve siyasi parti temsilcileri tarafından kutlandı.

Kutlamalar için Tren Garı Meydanı'nda bir araya gelen Karslılar, konuşmaların ardından müzik ve davul zurna eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs coşkusunu yaşadılar.

Burada, tertip komitesi adına konuşan Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu, şunları söyledi:

"Bugün bu alanda binlerce kişinin bir arada olamamasının sebebi, iktidarın kendini var etmek ve sürdürmek için yarattığı korku psikolojisidir. Daha dün Türkiye'nin birçok ilinde emekçi, sendikacı ve siyasetçi arkadaşlarımız hukuksuzca gözaltına alındı. Amaç toplumu korkutmak ve bu günkü 1 Mayıs'ı alanlarda birlikte kutlamamızı engellemektir. Kars'ın yerel yönetimi taşıma oylarla gasbedilmiş, halkın iradesi yok sayılmış. Bu atama yönetimi kendi siyasi yandaş kadrolarını işe alarak liyakatsiz bir şekilde kurumları doldurmuştur. Halkımızı çöplük ve çukurlara mahküm etmiştir.

Emeğin sömürüldüğü, sağlık güvencesinin olmadığı, her seferinde bir öncekini arar durumda olduğumuz 'İş Uyum Programı' adı altında devlet tarafından insanlar sigortasız ve 10 bin lira maaş ile karın tokluğuna dilenci gibi çalıştırılmaktadır. Geçimi tarım ve hayvancılık olan Kars halkı, bugün tarım ve hayvancılık yapamıyor. Tarım bitirilmiş, hayvancılık ise kara borsada. Üreticinin, çiftçinin emeği yok ediliyor. İktidar, emekliye evinde otursun derken, Kars'ın emeklisi doğal gaz faturası fazla gelmesin diye bir çayla kahvehanelerde gününü geçiriyor, evinde bile oturamıyor. Kars'taki iki hastanede gerekli uzman doktor olmadığı için Erzurum yolları reva görülüyor. Türkiye'nin her yerinde en çok hasta başvurusu yapılan onkoloji polikliniğinin Kars'ın iki hastanesinde de olması kanser hasta sayısının ne kadar arttığının göstergesidir."

"1 Mayıs sadece mücadele değil, bizim için bir kavuşma günüdür"

DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Arzu Savaş Derman da 1 Mayıs 1977'deki Taksim olaylarını hatırlatarak, "Biz o karanlık günlere rağmen korkmadık, bugün yine meydanlardayız" dedi.

İnsanca, eşit ve kardeşçe bir yaşam istediklerini vurgulayan Derman, "Kadınlara eşit haklar, gençlere iş ve umut, Kars'ın doğasına sahip çıkmak istiyoruz. Bu topraklara artık barış gelsin. Çocuklarımız korkuyla değil, umutla büyüsün. Barış emek ister, biz bu emeği vermeye hazırız" diye konuştu.

CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir ise kendisinin bir işçi çocuğu olduğunu belirterek, "Babamı yanımda hissediyorum. Her slogan onun sesi, her direnç onun nefesi gibi. 1 Mayıs sadece mücadele değil, bizim için bir kavuşma günüdür" dedi.

Uludaşdemir, emeğin hak ettiği değeri göreceği günlerin geleceğine inancını dile getirerek, "Emeğin olduğu her yerde biz varız, bizim olduğumuz yerde umut var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kars'ta 1 Mayıs Kutlamaları - Son Dakika

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