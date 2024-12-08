Kars'ta Atlı Kızak Seferleri Başladı - Son Dakika
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Kars'ta Atlı Kızak Seferleri Başladı

Kars\'ta Atlı Kızak Seferleri Başladı

Çıldır Gölü'nde atlı kızaklarla yapılan turlar, Kars'ın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sunuyor.

08.12.2024 10:56
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Türkiye'nin doğusunda yer alan ve yüzeyi kısmen buzla kaplanan Kars Çıldır Gölü'nde atlı kızak seferleri başladı. Cam gibi buz üzerinde dörtnala koşan atlar kızaklarda bulunan vatandaşlar unutulmaz anlar yaşıyor.

Her mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars, kış mevsiminin masalsı güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Tur operatörleri aracılığıyla Kars'a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk ziyaret ettikleri yer olan Çıldır Gölü oluyor. Doğal güzellikleri eşliğinde buz tutan göl üzerinde yapılan atlı kızak turları ise ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Kütahya'dan Kars'a gelen Mustafa Parlak, "Kars'a misafirlerimi getirdim, il durağımız Çıldır Gölü oldu. çok güzel atlı kızaklarla üzerinde tur yaptık. Memleketimizin her yeri güzel, buraların ayrı bir güzelliği var. Buzun üzerinde atlı kızağın tadını çıkarmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

"Buz üzerinde eşsiz bir deneyim"

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü bölgesinde bulunan Yunus yeri her yıl olduğu gibi bu yılda yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Köylülerin geleneksel yöntemlerle sürdüğü atlı kızaklar, atların nal sesleri ve kızakların buz üzerinde süzülüşüyle, buzların çatlama sesi ise ilk kez buz üzerinde atlı kızakla gezenlere adrenalin dolu anlar yaşatıyor.

"Turistlerin gözdesi"

Çıldır Gölü'ndeki atlı kızak keyfi, özellikle fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için cazip bir aktivite. Turistler, göl üzerinde kızakla ilerlerken çevreyi keşfetme fırsatı buluyor. Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi, sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda doğanın gücünü ve insanla olan ahengini hissetme fırsatı sunuyor. Donan göl üzerinde atlı kızak turlarının ardından yerli ve yabancı turistler, Çıldır Gölü'nden ayrılarak Kars' dönüyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Atlı Kızak Seferleri Başladı - Son Dakika

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