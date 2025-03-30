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Kars'ta Bayram Coşkusu

Kars\'ta Bayram Coşkusu

Kars'ta vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti, birlik ve beraberlik içinde dualar edildi.

30.03.2025 08:25
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Kars'ta Ramazan Bayramı sabahı, vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti. Kentte sabahın erken saatlerinde camilere gelen yüzlerce kişi, birlik ve beraberlik içinde bayram namazını kıldı.

Başta Evliya Camii, Sultan Alparslan Külliyesi ve Fethiye Camii olmak üzere birçok camide cemaat, saf tutarak dualar etti. Namazın ardından cemaate vaaz veren imamlar, bayramın manevi önemine vurgu yaparak birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemini anlattı.

Cami çıkışında açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun, merhamet, rahmet ayı olan ramazanı güzel bir şekilde yolcu ettik. Rabbim bütün ibadetlerimizi kabul eylesin. Bugün de Ramazan Bayramı'na ulaşmış olduk. Hep beraber Ebul Hasan Harakani'nin manevi atmosferindeyiz. Karslı hemşehrilerilerimizle birlikteyiz. Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Türkiye'mizin, Kars'ımızın Ramazan bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Karslılarla birlikte bayram namazını eda ettiklerini belirten Vali Ziya Polat, "Huzur şehri Gazi Kars'ta hemşehrilerimizle namazımızı kıldık. Öncelikle Gazi Karslı hemşehrilerimin, aziz Türk milletinin, İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyoruz. Huzur içerisinde, barış içerisinde birlik beraberlik içerisinde kardeşlik içerisinde bayramı eda edeceğimizi yüce rabbimizden niyaz ediyorum" diye konuştu.

Namaz sonrası protokol üyeleri ve vatandaşlar, cami avlularında birbirleriyle bayramlaşarak büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Bayram sevincini paylaşan Karslılar, aile büyüklerinin yanına gitmek üzere camilerden ayrıldı.

Kars'ta bayram namazı coşkusu, vatandaşların yoğun katılımıyla manevi bir atmosferde yaşandı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Bayram Coşkusu - Son Dakika

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