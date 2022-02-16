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Kars'ta ekmek fırınları denetlendi - Son Dakika

Kars'ta ekmek fırınları denetlendi

16.02.2022 16:27
Kars'ta ekmek fırınları denetlendi

Kars'ta faaliyet gösteren ekmek fırınları zabıta ekiplerince denetlendi.

Kars'ta faaliyet gösteren ekmek fırınları zabıta ekiplerince denetlendi.

Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli zabıta ekipleri kentte bulunan ekmek fırınlarında sabahın erken saatlerinde hijyen, gramaj ve tatil günleri çalışma ruhsat denetimi yaptı.

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumuz durum ile karşılaşmayan ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde hijyen konusunda fırıncıları uyardı. Zabıta ekipleri fırınlarda ekmekleri tek tek tartarak gramajlarını kontrol etti. Fırınların genel temizliğine de bakan zabıta denetimlerin aralıksız devam edeceğine dikkat ekti. - KARS

Kars'ta ekmek fırınları denetlendi
Kars'ta ekmek fırınları denetlendi
Kars'ta ekmek fırınları denetlendi

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Zabıta Müdürlüğü, Kars Belediyesi, Zabıta, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta ekmek fırınları denetlendi - Son Dakika


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