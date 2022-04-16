Kars'ta gıda denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Kars'ta gıda denetimleri sürüyor

16.04.2022 10:28
Kars'ta gıda denetimleri sürüyor

Kars Belediye Başkanlığı zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik il genelinde marketlerde fiyat denetimi yapmaya devam ediyor.

Kars Belediye Başkanlığı zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik il genelinde marketlerde fiyat denetimi yapmaya devam ediyor.

Kars Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan denetimlerde, çok sayıda market ve işyeri kontrol edildi.

Ekipler, ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetlerini ortadan kaldırabilmek adına gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün çeşidinde fiyat ve etiket kontrolü yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetimler sırasında işletmelere gerekli uyarılarda bulundu.

Kars'ta başta şeker ile yağ olmak üzere et ve sebze ağırlıklı temel gıda ve diğer ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat, stokçuluk, etiket denetimlerine aralıksız devam edileceği bildirildi. - KARS

Kars'ta gıda denetimleri sürüyor
Kars'ta gıda denetimleri sürüyor

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Belediye Başkanlığı, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta gıda denetimleri sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta gıda denetimleri sürüyor - Son Dakika
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