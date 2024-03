Kars\'ta Kadınlara Kırmızı Karanfil Dağıtıldı

Yerel

Kars'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Vali Ziya Polat ve AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, kadınlara kırmızı karanfil dağıttı.

Kars Valiliği'nce Bedesten Bölgesi'nde düzenlenen etkinlikte, Kars Valiliği, Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile kurumların açtıkları stantlarda vatandaşlara el broşürü dağıtıldı. Görevliler kadınları bilgilendirdi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın ve beraberindekiler stantları gezerek yetkilerden bilgi aldı.

Stantları gezen Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü tabi öncelikle bu toprakları bize vatan kılan şahadet şerbeti içen aziz şehirlerimizin kıymetli annelerinin ellerinden öpüyorum. Sadece bir gün değil biz kadını baş tacı eden bir medeniyetin evlatlarıyız. Bizim örf ve adetlerimizde kadın baş tacıdır, olmaya devam edecektir. Kadına şiddetin konuşulduğu dünyada, toplumumuzda bunları minimun seviyeye, hep söylüyoruz ya sıfır can kaybı, kadına şiddetin olmadığı, kadınlarımızın kalbimizde ve aklımızdaki baş tacı olan yerinin devam edeceği günleri her gün sadece bir gün değil, her gün kutlayacağız" dedi.

Öte yandan Vali Polat ve beraberindekiler daha sonra açılan stantları gezdiler. Stantlarda Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı'nda görevli personellerde vatandaşları bilgilendirdiler. - KARS