Kars'ta protokol bayramlaştı - Son Dakika
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Kars'ta protokol bayramlaştı

Kars Valiliği tarafından Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi.

15.06.2024 15:01
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Kars Valiliği tarafından Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi. Vali Ziya Polat, burada yaptığı açıklamada 'Gazilik' vurgusunda bulunda bulunarak, "İnşallah resmi olarakta gazilik unvanını alır bu şehir diye dua ediyoruz" dedi.

Valilik Makamı bahçesinde düzenlenen törene katılan Vali Ziya Polat, beraberindeki Milletvekili Adem Çalkın, Garnizon Komutanı Şahin Yenilmez ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger ile birlikte davetlilerle tek tek tokalaşarak Kurban Bayramı'nı kutladı.

Protokol üyeleri ve davetlilerin katıldığı törende konuşan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Milli ve manevi duyguların iç içe yaşandığı bayramlarımız; dostluğu, kardeşliği, yardımlaşmayı, paylaşmayı pekiştiren, yaşlı, akraba, dost ve hasta ziyaretlerinin sıklıkla yaşandığı, geçmiş ile geleceğimizin arasında sağlam köprülerin oluşturulduğu ender yaşanan manevi atmosferlerimizdendir. Kurban Bayramı, özellikle kurban ibadetiyle paylaşma ve dayanışmanın adeta zirveye çıktığı bereketli bir zamandır. Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde cumhuriyetimizin Yeni Yüzyılı'nı, her açıdan yeni bir dönemin, yepyeni bir şahlanışın, yeni bir toplumsal mutabakatın miladı haline dönüştürmektir. Bu düşüncelerle, Aziz Milletimizin, İslam Alemi'nin ve hemşehrilerimin Kurban Bayramını kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü, mutlulukla birleştiği bu mübarek günlerin ülkemize, İslam Alemi'ne ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık, esenlik getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Daha sonra söz Kars Valisi Ziya Polat, Kars Allah'a şükür huzur şehri, Gazilik unvanı almış ilk şehir ve o unvanı hak ettiğini hepimiz biliyoruz. İnşallah resmi olarakta gazilik unvanını alır bu şehir diye dua ediyoruz. Bayramların birlikteliğini beraberliğini gönülden yaşamak için buradayız. Kars Allah'a şükür birlik ve beraberliğini sağlamış şuan için sadece 'Kars'a nasıl hizmet edebilirim?' çabasıyla bir araya gelmiş insanlarız. Bir ve beraber olacağız. Hep beraber olacağız inşallah, bu şehre artı değer, katma değer, nasıl katabiliriz onun çabası içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın ve beraberindekiler davetlilerle bir süre sohbet etti. Bayramlaşma programı daha sonra Garnizon Şehitliği ziyaretiyle son buldu. - KARS

Kaynak: İHA

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