Kars'tan 2024'te 16 bin 570 Göç - Son Dakika
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Yerel

Kars'tan 2024'te 16 bin 570 Göç

14.07.2025 13:04
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Kars'tan genç nüfusun göçü, işsizlik ve eğitim koşullarını etkiliyor; stratejik önlemler gerekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kars'tan 2024 yılında toplam 16 bin 570 kişinin göç ettiği açıklandı.

2024 yılı boyunca Kars'tan ayrılan kişi sayısının yüksekliği, özellikle genç nüfusun istihdam ve eğitim şartları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle büyük şehirlere yönelme eğilimini bir kez daha gözler önüne serdi.

Göç eden nüfusun büyük bir kısmının çalışma çağındaki bireylerden oluşması, Kars'ın ekonomik ve sosyal dinamikleri üzerinde uzun vadeli etkiler oluşturabileceği endişesini doğuruyor.

Kars'taki göç hareketliliğinin altında yatan temel nedenler arasında şunlar öne çıkıyor:

İşsizlik oranlarının yüksekliği ve mevcut iş imkanlarının kısıtlı olması, özellikle gençlerin daha iyi ekonomik koşullar arayışıyla Kars'tan ayrılmasına neden oluyor. Sosyal ve kültürel aktivitelerin yetersizliği, sağlık hizmetlerine erişim gibi faktörler de vatandaşların göç etme kararında etkili oluyor.

Kars'tan yaşanan bu yoğun göçün önlenmesi ve şehrin cazibesinin artırılması için kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve merkezi hükümetin işbirliğiyle, istihdamı artırıcı projeler, eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ile sosyal yaşamın zenginleştirilmesi gibi adımların atılması, Kars'ın geleceği için kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Öte yandan TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ın 2024 yılında aldığı göç 9 bin 588, verdiği göç 16 bin 560, Ağrı ilinin aldığı göç 14 bin 411 verdiği göç 30 bin 970, Iğdır ilinin aldığı göç 8 bin verdiği göç 11 bin 778 ve Ardahan ilinin ise 2024 yılında aldığı göç 4 bin 570 verdiği göç 6 bin 441 kişi olduğu belirtildi.

Ayrıca Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında; İstanbul 395 bin 485 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 202 bin 402 kişi ile Ankara ve 117 bin 889 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 570 kişi ile Ardahan, 5 bin 644 kişi ile Bayburt ve 6 bin 739 kişi ile Tunceli oldu. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'tan 2024'te 16 bin 570 Göç - Son Dakika

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