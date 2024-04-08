Kartal Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminin ardından yenilenen Kartal Belediye Meclisi, 2024-2029 döneminin ilk oturumunu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başkanlığında gerçekleştirdi. Yapılan ilk toplantıda meclis komisyonları görev dağılımını gerçekleştirdi. Başkan Gökhan Yüksel, meclisin açılış konuşmasında yeni dönemde rehavete kapılmadan daha çok çalışacaklarını kaydederek; "Hem Kartal'da, hem İstanbul'da, hem Türkiye'de aldığımız büyük bir sorumluluk ile bu teveccühe, bu ilgiye, bu desteğe layık olmak için daha fazla çalışacağız" dedi.
Kartal Belediye Başkanlığı Meclis Salonu'nda gerçekleşen oturum, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlar için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Oturumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Gökhan Yüksel, yeni dönemde rehavete kapılmadan daha çok çalışacaklarını kaydederek, şunları söyledi: "Sevgili komşularım. 9. dönemin ilk belediye meclis toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle yeni dönem hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımı şimdiden kutluyorum ve tebrik ediyorum. Hep birlikte inşallah Kartal'ımıza iyi işler ve iyi hizmetler yapacağımız yeni dönemimiz tekrar hayırlı uğurlu olsun. Her birinizin katkısı çok kıymetli olacak" dedi.
"Rehavet yok, aksine daha fazla sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz"
Başkan Yüksel, "İlçemizde sağduyu ve sükünet içerisinde bir yerel yönetim seçim sürecini yaşadık. Dolayısıyla bu seçim sürecinde en alttan en üst düzey göreve kadar bütün çalışma arkadaşlarımıza, çok kıymetli kamu görevlilerine, siyasi parti görevlilerine teşekkür ediyorum. Kartal'daki sükünet ve huzur çok kıymetliydi. Bunu sağlamak için de sağduyu gerekiyordu. Bu sağduyuyu hepimiz sağlamış olduk. Bu anlamda bunu çok önemsiyorum. Biz de bu sağduyu sonucunda, komşularımızın takdiri ve teveccühü ile bir 5 yıl daha görevlendirildik. Bunun vermiş olduğu büyük sorumluluk ile hem Kartal'da, hem İstanbul'da, hem Türkiye'de bu teveccühe, bu ilgiye, bu desteğe layık olmak için daha fazla çalışacağız. Dolayısıyla bir rehavet yok, aksine daha fazla sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"Devam eden çalışmalarımızı yeni dönemde hızlandıracak ve tesislerimizi hayata geçireceğiz"
"Geçtiğimiz 5 yıllık süreçte yaptığımız hizmetleri yeni dönemde büyüterek, iyileştirerek, eksik kalan işlerimizi tamamlayıp, daha iyilerini yapma gayretimizi hayata geçirmeye çalışacağız" diyen Başkan Yüksel, "Şu an Ramazan ayı içerisindeyiz. Bu süreçte, mahallelerdeki buluşmalarımızla gerek devlet hastanemizin bahçesinde gerek iftar ve sahur noktalarımızda hizmet etmeye devam ediyoruz. Herkesin Ramazan Bayramını şimdiden kutluyorum. Tüm dünyaya sağlık huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Geçtiğimiz dönemden devam eden çalışmalarımızı yeni dönemde hızlandıracak ve tesislerimizi hayata geçirerek hizmet kalitemizi artırmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaları değerli belediye meclisi üyesi arkadaşlarımız ile beraber yapacağız." şeklinde konuştu.
Başkan Gökhan Yüksel'in gerçekleştirdiği açılış konuşmasının ardından Meclis Komisyon Üyeleri, Meclis Başkanvekilleri, Katip ve Encümen Üyeleri'nin seçimi gerçekleştirildi.
Oylamalar sonunda, Meclisin yeni organizasyon şeması oluştu. Meclis 1. Başkan Vekili Özlem Bulut, Meclis Başkan Vekili Faruk Türkmen oldu. Encümen üyeleri, Sadettin Topal, Gülcan Tarakçı, Cemal Küpeli, Katip Asil Üyeler, Merve Emsiz, Gürkan Emre Demirhan, Katip Yedek Üyeler, Gülcan Tarakçı, Umut Can Kıskanç, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özkan Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Muammer Bektaş seçildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Kartal Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı - Son Dakika
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