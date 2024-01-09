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Kartal Belediyesi, ilçede yol bakımı, altyapı temizliği ve okul hizmetleri yürütüyor - Son Dakika
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Kartal Belediyesi, ilçede yol bakımı, altyapı temizliği ve okul hizmetleri yürütüyor

Kartal Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yol bakımı, altyapı temizliği ve okul hizmetleri gibi birçok çalışmayı haftanın 7 günü sürdürüyor. Ekipler, asfalt çalışmalarına devam ederken aynı zamanda mazgal ve yağmur suyu kanallarının temizliğini de gerçekleştiriyor. Ayrıca, okulların talepleri doğrultusunda tören çizgileri ve işaretlemeleri yenileniyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçenin her türlü ihtiyacını hızla karşıladıklarını belirtti.

Kartal Belediyesi, ilçede yol bakımı, altyapı temizliği ve okul hizmetleri yürütüyor
09.01.2024 - 10:29,  Güncelleme: 10:31
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Kartal Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol bakım ve onarımdan, altyapıda mazgal ve yağmur suyu kanal temizliğine, okulların ihtiyacını giderecek hizmetlere kadar haftanın 7 günü yoğun bir hizmet mesaisi yürütüyor.

Havanın iyi ve yağışın olmadığı günlerde asfalt çalışmasına devam eden ekipler, hava durumu uyarılarını dikkate alarak olası su baskınlarına karşı da tedbiri elden bırakmıyor. İlçede tıkanma ihtimali olan mazgalların ve yağmur suyu kanallarının temizliği, ekiplerin titiz çalışmaları ile gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin 2023 Aralık ayında başlattığı ve halen devam eden bir diğer hizmeti ise okullarda gerçekleştiriliyor. Boyama ekiplerinin hafta sonu dahil tüm güne yayılan çalışmaları sonucunda, ilçedeki 15 okulun bahçesindeki tören çizgileri ve işaretlemeleri yenilendi.

Okul yönetimlerinden gelen talepleri değerlendiren ekipler, belirlenen program çerçevesinde ilk etapta toplam 15 okulda çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarda aşınmaya dayanıklı özel boya kullanan ekipler, okul bahçelerinde öğrencilerin sıralandığı tören çizgileri, sınıf bölümleri, voleybol, basketbol, futbol, satranç oyun alanları çizgileri gibi pek çok farklı işaretleme ve çizgi boyaması yaptı.

Ekipler minik öğrencilerin bayıldığı sek sek oyunu çizgilerini de unutmadı. Ekiplerin okullardaki çalışması ilkokul, ortaokul ve lise yönetimlerinden gelen taleplere göre önümüzdeki günlerde de devam edecek.

"İLÇEMİZİN HER TÜRLÜ İHTİYACINI HIZLA KARŞILIYORUZ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuya ilişkin açıklamasında, "Aralık ayının mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak günlerini ilçemizin asfalt ihtiyacı olan sokak ve caddelerinde çalışarak fırsata çeviriyoruz. Eğitim alanlarımızın ve ilçemizin her türlü ihtiyacını da bugüne kadar olduğu gibi bugün de hızla karşılıyoruz. Pandemi döneminde başlattığımız altyapı hamlesi ile su baskınlarını bitirdik. İlçemizin altyapısını onlarca kat büyüttük. Bir taraftan altyapı çalışmalarımızla ilgili devam eden projelerimizi takip ediyoruz. Diğer taraftan da olası yağış durumlarında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için mazgalların bakım ve onarımlarını devam ettiriyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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