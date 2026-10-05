Kartepe\'de Polis Merkezi Amirliği binasının kaba inşaatı tamamlandı

Kartepe'de yapımı devam eden Polis Merkezi Amirliği binasının kaba inşaatı tamamlandı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen projede, binanın kalan imalatları için çalışmalar sürdürülüyor. Kaba inşaatı tamamlanan yapının iç ve dış bölümlerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Polis Merkezi Amirliği'nin hizmete açılması planlanıyor.

Yeni merkezin faaliyete geçmesiyle bölgede yürütülen güvenlik hizmetlerinin daha etkin şekilde sunulması ve vatandaşların polis hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.