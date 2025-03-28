Kasapoğlu Kula\'da İftar Programına Katıldı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde iftar programına katıldı.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kula ilçesine bağlı Sandal Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe'nin önderliğinde düzenlenen iftar programına katılmak üzere memleketi Kula'ya geldi. İftar programı öncesinde Sandal Mahallesi'nde protokol üyeleri tarafından karşılanan Kasapoğlu, yüzlerce vatandaşın bulunduğu mahalle meydanında hemşerileri ile kucaklaştı. Vatandaşlarla tek tek sohbet edip istek ve sorunlarını dinleyen Kasapoğlu, akşam ezanının okunmasıyla birlikte hemşerileri ile orucunu açtı. Programın açılış konuşmasını yapan Sandal Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe, davetini kırmayıp mahalleye teşrif eden Kasapoğlu'na teşekkür etti. Aldığı tüm görevlerde Kula'ya hizmet etmeyi bir şiar haline getirerek Kula'nın gururu olan Kasapoğlu'na hem Kula'ya hem de mahallesi Sandal'a yaptıkları hizmetler için teşekkür eden muhtar Gökçe, Kasapoğlu ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Mübarek ramazan aynın son günlerinde hemşerileri ile bir kez daha bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kasapoğlu, önceki görevlerinde olduğu gibi şimdi de Kula'nın her bir karışına hizmet etmek için çaba gösterdiklerini söyledi. Kula'nın özellikle gençlerine daha çok hizmet borcu olduğunun altını çizen Kasapoğlu, son görev gününe kadar eğitimden spora, sağlıktan sosyal etkinliklere kadar birçok alanda Kula'ya hizmet getireceklerinin sözünü verdi. Kula'nın özel bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Kasapoğlu, Kula'nın kendisi için mana yüklü bir toprak olduğunu da sözlerine ekledi.

Kasapoğlu, Sandal Mahallesi'ndeki programın ardından teravih namazını kılmak için beraberindeki heyet ile birlikte ilçe merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Camii'ne geçti. Kulalı hemşerileri ile birlikte teravih namazını eda eden Kasapoğlu, daha sonra ise ilçedeki yatırımları inceledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı dönemde depreme dayanıksız olarak tespit edilmesinin ardından yıkılan Tabduk Emre İlkokulu'nun 32 derslikli olarak yeniden inşa edilmesinde büyük emek harcayan Kasapoğlu, geçtiğimiz ay içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerine açılan Tabduk Emre İlkokulu'nda incelemelerde bulundu. - MANİSA