Kasapoğlu\'ndan 23 Nisan Mesajı

AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

AK Parti'li Kasapoğlu, kutlama mesajında "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı tebrik ediyorum. Milli iradeye can veren, şanlı istiklal mücadelemize komuta eden Gazi Meclisimizin de 105. yaşını kutluyorum. Hürriyetimiz için destan yazan kurucu iradeden aldığımız şanlı bayrağı, aynı azim ve kararlılıkla bugün biz devralmış bulunuyoruz. Bir asır önce 'milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' şiarıyla vücut bulan Gazi Meclisimiz, bugün de ülkemizin ve milletimizin istikbal yolculuğuna kılavuz olmakta, İstiklalimizi perçinleyecek adımları kararlılıkla atmaya devam etmektedir. Şanlı tarihimizden aldığımız güç, geleceğimiz olan çocuklarımızın tükenmez enerjisiyle ülkemizi güçlü vemüreffeh yarınlara ulaştırmak için durmadan, yorulmadan çalışıyor, önümüze çıkan engelleri bu inançla aşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu'ndan çocuklara mesaj

Çocukların, güçlü yarınların teminatı olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Sevgili çocuklar; sizler bizim ve ülkemizin hazinesi, güçlü yarınlarımızın teminatısınız. Milli iradenin ve yüce meclisimizin de varislerisiniz. Bu bilinçle, tarihini bilen, geçmişi öğrenen ve bu sayede geleceği gören olmaya gayretetmelisiniz. Mücadelemiz sizden önceki nesillerin geçtiği zorlu yollardan geçmemeniz içindir. Aklınızı, hedef ve hayallerinizi daima gelecek idealiyle meşgul tutmanız içindir. Ülkemiz sizlerin gayreti ve üstün nitelikleriyle gelecek yürüyüşünü büyük ve güçlü adımlarla sürdürecek, çok daha yükseklere erişecektir" ifadeleriyle sözlerini noktaladı. - İZMİR