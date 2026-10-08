Kastamonu'da 19 bin 362 öğrenciye 'Hayata Renk Verelim' güvenlik eğitimi verildi - Son Dakika
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Kastamonu'da 19 bin 362 öğrenciye 'Hayata Renk Verelim' güvenlik eğitimi verildi

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Kastamonu\'da 19 bin 362 öğrenciye \'Hayata Renk Verelim\' güvenlik eğitimi verildi
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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nün 'Hayata Renk Verelim' projesi kapsamında il merkezi ve 19 ilçedeki okullarda öğrencilere güvenlik, güvenli internet, siber zorbalık ve akran zorbalığı eğitimi veriliyor. 2025-2026 eğitim yılında 19 bin 362 öğrencinin eğitim aldığı belirtildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, öğrenciler temel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, sosyal medya bağımlılığı, siber suç, siber zorbalık, akran zorbalığı konularında bilinçlendiriliyor.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Kronospan Orman ürünleri firması tarafından desteklenen "Hayata Renk Verelim" yerel sosyal sorumluk projesi kapsamında öğrencilere çeşitli konuşarda eğitim veriliyor. İl merkezi ve 19 ilçedeki okullar ziyaret eden polis memurları, öğrencilere temel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, sosyal medya bağımlılığı, siber suç, siber zorbalık, akran zorbalığı konuları anlatarak bilinçlenmelerini sağlıyor. Bu çerçevede öğrencilere destekleyici videolar izlettiriliyor. Eğitimlere katılan öğrencilere okuma setleri ve kırtasiye malzemeleri hediye ediliyor.

Eğitimler devam ederken, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında 19 bin 362 öğrenciye eğitim verildiği belirtildi.

Kaynak: İHA
KastamonuGüvenlikGüncelEğitimYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 19 bin 362 öğrenciye 'Hayata Renk Verelim' güvenlik eğitimi verildi - Son Dakika
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