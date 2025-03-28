Kastamonu'da Bayram Trafiği Yoğunlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kastamonu'da Bayram Trafiği Yoğunlaştı

Kastamonu\'da Bayram Trafiği Yoğunlaştı

D-100 karayolu Tosya geçişinde bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu artıyor.

28.03.2025 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolu geçişinde bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bugünden itibaren yola çıkmaya başladı. İstanbul'u Karadeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerine bağlayan D-100 karayolunun Kastamonu geçişinde ise yola çıkan sürücüler akıcı bir yoğunluk oluşturmaya başladı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde artması bekleniyor. Karayolları ekipleri trafik akışını düzenlemek için belirli noktalarda çalışmalar yaparken, polis ve jandarma ekipleri de denetimlerini artırdı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, D-100 Karayolu, D-100 Karayolu, kastamonu, 3-sayfa, Ekonomi, trafik, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Tosya, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonu'da Bayram Trafiği Yoğunlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın En az 18 ev hasar aldı Bursa'da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın! En az 18 ev hasar aldı
CHP’li Özer: İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
CHP’nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli
Bakanlık duyurdu 7 ürün için piyasadan toplatma kararı Bakanlık duyurdu! 7 ürün için piyasadan toplatma kararı
Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
Arka Sokaklar’da şok veda 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor
Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ soruşturması Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:43 Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ soruşturması Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
07:43 Arka Sokaklar’da şok veda 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor
07:29 Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
07:20 Bakanlık duyurdu 7 ürün için piyasadan toplatma kararı Bakanlık duyurdu! 7 ürün için piyasadan toplatma kararı
07:16 CHP’nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli
01:42 CHP’li Özer: İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
01:20 Bursa’da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın En az 18 ev hasar aldı Bursa'da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın! En az 18 ev hasar aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 18:46:53. #7.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Bayram Trafiği Yoğunlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement