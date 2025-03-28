Kastamonu\'da Bayram Trafiği Yoğunlaştı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolu geçişinde bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bugünden itibaren yola çıkmaya başladı. İstanbul'u Karadeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerine bağlayan D-100 karayolunun Kastamonu geçişinde ise yola çıkan sürücüler akıcı bir yoğunluk oluşturmaya başladı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde artması bekleniyor. Karayolları ekipleri trafik akışını düzenlemek için belirli noktalarda çalışmalar yaparken, polis ve jandarma ekipleri de denetimlerini artırdı. - KASTAMONU