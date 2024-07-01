Kastamonu\'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 98. yıl dönümünde Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. İnebolu Liman Başkanı Kazım Albay'ın çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra TCG 96 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına ait gemiyle deniz gezisi yapıldı. Gezi sırasında şehit denizciler için dua edildi. İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, İnebolu Liman Başkanı Kazım Albay ve protokol üyeleri tarafından deniz çapası çiçekleri ile süslü çelenk Karadeniz'e bırakıldı.

Kabotaj Kanununun Türkiye Cumhuriyeti'nin denizdeki egemenliğini tam olarak tesis ettiğini söyleyen İnebolu Liman Başkanı Kazım Albay, "Kabotaj, bir ülkenin limanları arasında ve kara sularında deniz taşımacılığının sadece o ülke bayrağını taşıyan gemilerle yapılmasıdır. Osmanlı Devletinde Kapitülasyonlarla tanınan imtiyazlar nedeni ile limanlar arası taşımacılığın büyük bir bölümü yabancılar tarafından yapılmaktaydı. Bu gün 98. yılını kutladığımız Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun uyarınca Türk kara sularında yük ve yolcu taşımacılığı, deniz balıkçılığı, liman işçiliği, gemi adamları, dalgıçlık, kılavuzluk, gemi kurtarma ve benzeri bütün denizcilik faaliyetleri yalnız Türk bayraklı deniz araçları ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınmıştır. Kabotaj Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin denizdeki egemenliğini tam olarak tesis etmiştir" dedi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlayan İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ise, "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı bugün tüm Türkiye'de kutlanmaktadır, Denizcilik karadaki bağımsızlık kadar önemli bu anlamda 1926'dan bu yana denizlerimizin, limanlarımızın, millileşmesiyle Türk Bandrolü gemilerimizin hakimiyetine geçmesiyle denizlerde hür ve bağımsız olarak hem güvenlik olarak hem de ekonomik olarak işlev görmektedir. Bu da bizim için çok çok önemlidir, Bu kapsamda ben, 1926'dan bu yana emek veren bu uğurda şehit olan bütün kahraman denizcilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün de onların hatıralarına, ruhuna protokol arkadaşlarımızla beraber çelenk bıraktık ve hepsini gani gani rahmet diliyorum. Bundan sonra da denizlerimizde de karada da hür ve bağımsız yaşamak için gerek askeri güvenlik olarak gerekse ekonomik olarak da üstümüze ne düşerse millet ve denizciler olarak yapacağız. Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun" şeklinde konuştu. - KASTAMONU