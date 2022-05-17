Kastamonulu gazeteciye Azerbeycan'da 'şükran plaketi' - Son Dakika
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Kastamonulu gazeteciye Azerbeycan'da 'şükran plaketi'

17.05.2022 09:34
Kastamonulu gazeteciye Azerbeycan'da 'şükran plaketi'

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Aksakallılar Birliği'ne davet edilen Gazeteci-Yazar İzzet Sarı'ya 'şükran plaketi' verildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Aksakallılar Birliği'ne davet edilen Gazeteci-Yazar İzzet Sarı'ya 'şükran plaketi' verildi.

Azerbaycan'a ait Karabağ topraklarında gerçekleşen savaş sırasında kamuoyunu doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirdiği için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Aksakallılar Birliği'ne (TAİB) davet edilen Gazeteci İzzet Sarı'ya 'şükran plaketi' verildi. Birliğin Başkan Yardımcısı Eyvaz Hünbetov, Aperasyon Başkanı Nicat Dağlar ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ödül töreninde İzzet Sarı'ya 'şükran plaketi' ve bazı hediyeler takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Türk Aksakallılar Birliği (TAİB) Başkan Yardımcısı Eyvaz Hünbetov, "Karabağ savaşını Türkiye sayesinde kazandık. Avrupa medyası tek taraflı haberler ile Ermenistan'ı destekleyen haberler yayınladı. Ermeni lobisini biz Türk medyası ve İzzet Sarı gibi vatansever kardeşlerimizin yaptığı haberlerle aşmayı başardık. Biz bu savaşı Türkiye sayesinde çok şükür kazandık. Kahraman askerlerimiz Karabağ'da savaşırken Avrupa medyası tek taraflı haberler ile Ermenistan'ı destekleyen haberler yayınladı. Ermeni lobisini biz Türk medyası ve İzzet Sarı gibi vatansever kardeşlerimizin yaptığı haberler, Avrupa ve Balkan ülkelerindeki ikili ilişkiler ile aşmayı başardık. İzzet Sarı kardeşimiz savaş süresince hem yazdığı makalelerle hem de başta İtalya, Almanya ve Balkan ülkelerindeki gazeteci arkadaşlarına doğru bilgi akışı sağlayarak bize çok önemli medya desteği vermiştir. Azerbaycanlı Türkler olarak kendilerine ve Avrupa'daki dost gazetecilere şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Nicat Dağlar ise, İzzet Sarı'ya katkılarından dolayı teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Gazeteci Sarı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ilkeli gazetecilik anlayışı gereği gazetecilik görevini yerine getirdiğini belirterek, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz için bizler sahada savaşamadık ama kahraman Azerbaycanlı kardeşlerimiz vatanı savunurken bizlerde medyanın dikkatini bu bölgeye çekmeye çalıştık. İtalya, Almanya ve Balkan ülkelerindeki gazeteci arkadaşlarımıza doğru bilgi akışı yaparak dünyanın doğru bilgilere ulaşmasına katkı sağladık. Burada bizlere gazeteci arkadaşlarımız Ali Zulfuqaroglu ve Elnur Eltürk kardeşlerimiz sürekli görsel materyal ve bilgi akışı sağladı. Bizde ilkeli gazetecilik anlayışı ile görevimizi yaptık. Bundan sonrada aynı şekilde elimizden geleni yapacağız ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklarını Ermeni lobisine yedirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Azerbaycan Milletvekili ve Milli Meclis Başkan Yardımcısı Adil Aliyev de İzzet Sarı'yı evinde kabul ederek katkılarından dolayı teşekkür etti. - KASTAMONU

Kastamonulu gazeteciye Azerbeycan'da 'şükran plaketi'
Kastamonulu gazeteciye Azerbeycan'da 'şükran plaketi'
Kastamonulu gazeteciye Azerbeycan'da 'şükran plaketi'
Kastamonulu gazeteciye Azerbeycan'da 'şükran plaketi'

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Azerbaycan, Ermenistan, Türk, Bakü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kastamonulu gazeteciye Azerbeycan'da 'şükran plaketi' - Son Dakika


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