Kataraktla 8 yıldır göremeyen 8 yaşındaki çocuk, Ankara\'da göz ameliyatıyla umutlandı

Hatay'da doğumsal katarakt sorunu nedeniyle görme problemi yaşayan 8 yaşındaki Ömer Ümüt'ü hayırseverlerin desteğiyle geçirdiği göz ameliyatıyla birlikte görebilme umudu sardı. Ameliyat sonrası 3 aylık süreçte gözlerindeki dikişler çıkacak olan Ömer, "Gözüm açılınca en çok annemi görmek istiyorum" dedi.

Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin ile Halime Ümüt çiftinin 8 yıl önce erken doğumla 'Ömer' adında evladı oldu. Doğumunun 7'nci ayında erken doğum yapan anne Halime, yeni doğan evladının görmesinde bir sorun olduğunu fark ederek hastaneye götürdü. Yapılan kontroller sonrası Ömer'in 'konjenital katarakt', halk arasında bilinen ismiyle doğumsal katarakt sorunu yaşadığı anlaşıldı. Kentteki hastaneler yetersiz kalınca aile, evladını Adana'da hastaneye götürdü ancak ameliyat olmasına rağmen sorun devam etti. İlk ameliyatı başarısız olan Ömer, görme kabiliyetinin eksikliğiyle hayatını sürdürdü. Durumlarının iyi olmamasından dolayı Ümüt çifti, evladını bir daha ameliyat yaptıramadı. 8 yaşındaki Ömer'in durumunu öğrenen hayırseverlerin destekleriyle Ankara'da özel hastanede ameliyat gerçekleştirildi. Gözündeki dikişler 3 aylık tedavi ve kontrol sürecinin ardından çıkacak olan Ömer'i görebilme heyecanı sardı.

"Gözüm açılınca en çok annemi görmek istiyorum"

8 yıl sonra geçirdiği ameliyatla yeniden görmeyi umut eden ve en büyük arzusunun annesini görmek olduğunu söyleyen Ömer Ümüt, "Yemek yiyorum ve çay yapmayı biliyorum. Gözüm açılınca en çok annemi görmek istiyorum. Gözüm açılınca; fırına gideceğim ve ekmek alıp geri geleceğim. Gözlerim açılınca ileride askere gideceğim. Gözlerim açılacağı için mutluyum" dedi.

"Oğlumun 8 yıldır gözü görmüyordu ama şimdi inşallah gözü görecek diye çok seviniyorum"

Evladının doğumu itibarıyla görme sorunu yaşadığını söyleyen anne Halime Ümüt, "Oğlum Ömer, 7 aylıkken erken doğdu ve İskenderun'da kuvöze koyduk. Sonra oğlumun gözünde sorun olduğunu gördüm. Oğlumu, Reyhanlı'dan Antakya'ya ve oradan Adana'daki hastaneye sevk ettiler. Adana'da oğlumun gözü görmediği için ameliyat olmuştu ama iyi olmadı. Şimdi 15 gün önce ameliyatı oldu ve iyi oldu. Ömer 8 yaşında ve 8 yıldır görmüyordu. Oğlumun inşallah gözü görecek ve ben başka bir şey istemiyorum. Görmediği zamanlarda; yemeğini yediyordum, tuvalete götürüyordum, yıkanmasını ben yapıyordum. Bu ameliyatın farkı çok iyi olacak. Oğlum 8 yıldır gözü görmüyordu ama şimdi inşallah gözü görecek diye ben çok seviniyorum" ifadelerini kullandı.