Kırsal mahallenin 40 yıllık asfalt hasreti sona erdi - Son Dakika
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Kırsal mahallenin 40 yıllık asfalt hasreti sona erdi

Kırsal mahallenin 40 yıllık asfalt hasreti sona erdi
07.07.2026 10:36  Güncelleme: 10:38
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Samsun'un Kavak ilçesinde yaklaşık 40 yıldır beklenen 1,5 kilometrelik yol, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde asfaltlanarak 15 mahallenin ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde yaklaşık 40 yıldır vatandaşların yapılmasını beklediği 1,5 kilometrelik yol, Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde asfalta kavuştu. Yaklaşık 15 mahalleye ulaşım sağlayan güzergahtaki çalışma, bölge halkının ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

Kayaköy Mahalle Muhtarı Mehmet Güngör, yaklaşık 15 mahalleye ulaşım sağlayan güzergahta bulunan 1,5 kilometrelik bölümün yıllardır yapılmayı beklediğini belirterek, "Girişimler sonucunda yolumuz programa alındı ve kısa sürede tamamlandı. Vatandaşlarımız artık daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuştu" dedi.

Atayurt Mahalle Muhtarı Burhan Ayrancı, yolun geçmişte toz ve çamur nedeniyle büyük sıkıntı oluşturduğunu ifade ederek, "Sesimizi duyan ve talebimizi yerine getiren herkese teşekkür ediyoruz. Mahallelerimiz için önemli bir hizmet oldu" diye konuştu.

Beyköy Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya ise yaklaşık 30-40 yıldır çözüm bekleyen yolun asfaltlanmasının bölge halkını sevindirdiğini kaydederek, "Bayramlarda köyümüze gelen vatandaşlarımız sürekli yolun durumundan yakınıyordu. Verilen söz tutuldu, yolumuz asfaltlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kayaköy mevkisinde tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, yolun uzun yıllardır bölge halkının öncelikli talepleri arasında yer aldığını söyledi. Bakır, "Muhtarlarımızın ve mahalle sakinlerimizin bu yolun yapılması yönünde uzun süredir talepleri vardı. Gerekli planlama yapıldı ve yolumuzun asfalt çalışması tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Yıllardır tozlu ve bozuk zemini nedeniyle ulaşımı zorlaştıran yolun Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle asfalt yapılmasıyla birlikte, bölgedeki yaklaşık 15 mahalle daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşmuş oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Samsun, Ulaşım, Kavak, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırsal mahallenin 40 yıllık asfalt hasreti sona erdi - Son Dakika

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