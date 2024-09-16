Kayalar Köyü'nde Atıl Durumdaki Okul Kreşe Dönüşüyor - Son Dakika
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Kayalar Köyü'nde Atıl Durumdaki Okul Kreşe Dönüşüyor

Kayalar Köyü\'nde Atıl Durumdaki Okul Kreşe Dönüşüyor

Balya ilçesine bağlı Kayalar köyünde, Muhtar Serdar Kıranlı'nın liderliğinde, atıl durumdaki ilkokul kreş olarak düzenlenmek üzere köy halkı tarafından temizlendi. Çeşitli yardımlarla kreşin açılışına yönelik çalışmalar hız kazanırken, köy halkı ve yerel destekçiler önemli katkılar sağladı.

16.09.2024 11:40  Güncelleme: 11:42
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Balya ilçesine bağlı Kayalar köyünde atıl durumda bulunan ilkokulun bir odasına yapılacak kreş için Muhtar Serdar Kıranlı'nın çağrısı üzerine köy halkı atıl durumda bulunan köy okulunun bahçesini ve okulun içinde bulunan molozları el birliği ile temizledi.

Köy Muhtarı Serdar Kıranlı'nın yoğun çalışması sonrası atıl durumda bulunan köy okulunda bir sınıfın kreş olarak düzenlemesi için ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınması sonrası köyün gençleri sınıfın temizliğini yapması ve içeride bulunan eşyaların taşınmasını gerçekleştirmişti. Bu çalışmalar sonrası Kayalar köyünde yaşayan iş insanı Elçin Tunca kreş olacak oda ve koridorlar için boyalarını aldı, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga'da boya için ekip gönderdi. Köy halkımızda okul çevresini detaylı bir şekilde temizledi ve güvenlik için tel örgü çekilmesine yardımcı oldular.

Muhtar Kıranlı tarafından köy anons siteminden yapılan çağrı üzerine köy halkı açılış yapılacak kreşin bulunduğu okul çevresinde bulunan çalı, çırpı, moloz, çöp ve atıkları Bila bedel temizledi. Muhtar Kıranlı sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Kayalar köyü Kreş açılışına adım adım ilerliyoruz. Balya belediyesi ekiplerince boya işi bitti. Tüm boya masraflarını köylümüz,genç iş adamı Elçin tunca üstlendi. Kendisine köyümüz adına teşekkür ediyorum. Bahçe temizliğini ve tel güvenlik önlemlerini için tüm köy halkımızı yardım için gelmelerinden dolayı teşekkür ederim. Okulumuzun detaylı temizliği yapıldı, kreş için bir adım daha yaklaşıldı. İlçe milli eğitim ile yapılacak görüşme sonrası, son hazırlık ile çalışmamız tamamlanacaktır. yardıma gelen tüm arkadaşlara teşekkürler ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayalar Köyü'nde Atıl Durumdaki Okul Kreşe Dönüşüyor - Son Dakika

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