Kaybolmaya yüz tutmuş kültürü yaşatmak için 'Osmanlı macunu' satıyor - Son Dakika
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Kaybolmaya yüz tutmuş kültürü yaşatmak için 'Osmanlı macunu' satıyor

30.07.2022 09:54

Kaybolmaya yüz tutmuş kültürü yaşatmak için 'Osmanlı macunu' satıyor Kahramanmaraş'ta Osmanlı'nın kaybolmaya yüz tutmuş kültürünü yaşatmak için 'Osmanlı macunu' satıyor, hem de geçimini sağlıyor.

Kaybolmaya yüz tutmuş kültürü yaşatmak için 'Osmanlı macunu' satıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Osmanlı'nın kaybolmaya yüz tutmuş kültürünü yaşatmak için 'Osmanlı macunu' satıyor, hem de geçimini sağlıyor.

Tarihi Kapalıçarşı içerisinde vatandaşlara geçmiş kültürünü hatırlatmak için birçok faydasının bulunduğu Osmanlı macununu Kahramanmaraş halkı ile buluşturuyor.

20 yıldır Osmanlı macunları yapıp sattığını söyleyen Hüseyin Yozgatlı (63)," Osmanlı macunlarına Kahramanmaraş halkının ilgi ve alakası çok güzel, çok büyük. Özellikle düğünlerde, şenlikler de, etkinlikler de beni davet ediyorlar orada bulunmam için. Osmanlı macunu şeker, limon suyu ve aromadan oluşur. Osmanlı macunlarının çocuklara 5 TL, normal ise 10 TL. Osmanlı macunun faydaları ise kanı sulandırır, bademciklerdeki yakarak bademciklerdeki mikropları öldürür. Çocukları ve gençleri Osmanlı macunu yemeğe davet ediyorum" dedi.

Müşterilerden Remzi usta ise," Burada satılan Osmanlı macunu çok güzel. Limonlu ve birçok kişi tarafından tercih ediliyor. ve çocukların vazgeçilmezi. Bizler de buradayız ve Osmanlı macunundan alıyoruz. Herkesin yemesini de tavsiye ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaybolmaya yüz tutmuş kültürü yaşatmak için 'Osmanlı macunu' satıyor - Son Dakika

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