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Kayıp alzheimer hastasını zabıta ekipleri buldu - Son Dakika

Kayıp alzheimer hastasını zabıta ekipleri buldu

21.01.2022 11:13
Kayıp alzheimer hastasını zabıta ekipleri buldu

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaybolan 72 yaşındaki Alzheimer hastası İzzettin Köse'yi Hasanbey Caddesi'nde bularak ailesine teslim etti.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaybolan 72 yaşındaki Alzheimer hastası İzzettin Köse'yi Hasanbey Caddesi'nde bularak ailesine teslim etti. Babalarına kavuşan aile, sevinç gözyaşlarına hakim olamadı.

Dün öğlen evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası İzzettin Köse'yi Battalgazi Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri buldu. Niyazimısri Caddesi pazar sokağında oturan ve evinden habersizce ayrılan İzzettin Köse, bilinç kaybı yaşaması nedeniyle evine bir daha dönemedi. Haber alamayan İzzettin Köse'nin yakınları, sosyal medya platformundan kayıp olduğu bilgisini paylaşarak, Battalgazi Belediyesi'nden de yardım istedi. Gelen kayıp ihbarı üzerine harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kayıp İzzettin Köse'yi Hasanbey Caddesi'nde üşümüş bir halde buldu. İlaçlarını kullanmamasından dolayı evinin yolunu unutan Köse'nin yanına giden Zabıta ekipleri, kayıp Köse'yi arabaya bindirerek yakınlarına teslim etti. Babalarına kavuşan aile, sevinç gözyaşlarına hakim olamadı. Evine teslim edilen Köse'nin yakınları ise Battalgazi Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

İzzettin Köse, Malatya'da uzun süre değişik kulüplerde futbol antrenörlüğü görevi yapmıştı.

Başkan Güder, memnuniyetini paylaşım ile ifade etti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de kayıp İzzettin Köse'nin bulunmasından duyduğu memnuniyeti sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımla dile getirdi. Başkan Güder, "Alzheimer hastalığı bulunan İzzetin Köse bugün evinden çıkmış bir daha haber alınamamıştı. Battalgazi'mizin güzelliği, sağlığı ve güvenliği için üstün gayretle çalışan Zabıta ekiplerimiz kendisini Hasanbey caddesinde bulmasından ve evine teslim etmesinden dolayı çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor, kolaylıklar diliyorum" paylaşımında bulundu. - MALATYA

Kayıp alzheimer hastasını zabıta ekipleri buldu

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Zabıta Müdürlüğü, Alzheimer, Malatya, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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