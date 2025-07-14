Kayıp Kedi Fabrikada Kurtarıldı - Son Dakika
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Kayıp Kedi Fabrikada Kurtarıldı

Kayıp Kedi Fabrikada Kurtarıldı
14.07.2025 12:03
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Nevzat Çağan, Gaziantep'teki iş yerinde sıkışan yavru kediyi kurtardı ve anı kaydetti.

Gaziantep'te sabah saatlerinde iş yerine gelen Nevzat Çağan, miyavlamakta sesi kısılan kediyi gördüğünde gözlerine inanamadı. Yavru kedinin başının plastik bobine sıkıştığını gören Çağan, kurtarma operasyonunu saniye saniye kaydetti.

Gaziantep'te bir fabrikada sabah saatlerinde iş yerine gelen Nevzat Çağan, kapıyı açtığında kafasını plastik bobine sıkıştıran kediyle karşılaştı. Şef, yardım bekleyen kediye anında müdahale etti. Kediyi dikkatlice sakinleştiren şef, ardından kedinin kafasına dolanan ipli plastik kafesi bıçakla keserek özgürlüğüne kavuşturdu. O anlara tanıklık eden çalışanlar duygusal anlar yaşarken, kedinin kurtulur kurtulmaz hızla uzaklaşıp gözden kaybolması yürekleri ısıttı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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