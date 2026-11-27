Kaymakam Akpınar, Erzin Yeşiltepe'deki köy evlerini ziyaret edip incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki köy evlerinin durumunu yerinde inceledi. Depremin izlerinin silindiği ilçede çalışmaların sona geldiği ziyarette Akpınar, yetkililerden bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.
Hatay'ın Erzin ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Akpınar, Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan köy evlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Depremin izlerinin silindiği Erzin'de çalışmalarda sona gelindi. Kaymakam Akpınar, ziyaret kapsamında köy evlerinin mevcut durumunu yerinde inceledi. Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Akpınar, sahadaki durumu değerlendirdi.
Kaynak: İHA
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