Kaymakam Aslantatar İftar Programında Öğretmenlerle Buluştu

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu iftar programında öğretmenlerle bir araya geldi.

Ramazan ayının güzelliklerinden birinin de iftar sofralarını süsleyen nimetleri paylaşmak olduğunu belirten Kaymakam Aslantatar, iftarını öğretmenlerle beraber geçirmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Öğretmenler de bu tür etkinliklerin eğitim hayatlarında motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek Kaymakam Aslantatar'a teşekkür ettiler.

Sarıkamış Kaymakamı Aslantatar, program sonrası öğretmenlerle sohbet ederek onların taleplerini dinledi ve başarı dileklerinde bulundu.

Sarıkamış Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen iftar programına Kaymakam Enis Aslantatar'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri, şube müdürleri ve okul idarecileri katıldı. - KARS