Kaymakam Koşansu Bayramı Kutladı

20.03.2026 17:14
Bulanık Kaymakamı, bayramda kamu personeli ve vatandaşlarla bir araya geldi, moral verdi.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu görev başındaki kamu personeli ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, bayram programı kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Özel Harekat yerleşkesini ziyaret etti. Görev başındaki güvenlik personeliyle tek tek bayramlaşan Koşansu, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.

Program kapsamında Bulanık Devlet Hastanesini de ziyaret eden Kaymakam Koşansu, görev başındaki sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Hastanede tedavi gören vatandaşlarla yakından ilgilenen Koşansu, geçmiş olsun dileklerini ileterek moral verdi.

Kaymakam Koşansu, ziyaretleri sırasında yolda karşılaştığı çocukları da unutmadı. Çocuklarla yakından ilgilenen Koşansu, bayramın en güzel yönünün çocukların yüzündeki tebessüm olduğunu vurgulayarak, onlara şeker ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Kaymakam Koşansu ve beraberindekiler ardından Bulanık Öğretmenevindeki bayramlaşma programına katıldı. Burada konuşan Koşansu, bayramların toplumsal dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunu belirterek, "Bayramlar; sevgi, saygı ve kardeşliğin en yoğun şekilde yaşandığı müstesna zamanlardır. Bizler de bugün hem görev başındaki personelimizle hem de kıymetli vatandaşlarımızla bir araya gelerek bu güzel atmosferi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

