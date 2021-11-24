KAYMEK'ten Öğretmenler Gününe özel program - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş. tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, KAYMEK öğretmenleri bir araya geldi.

KAYMEK A.Ş. tarafından Erciyes Kardan Adam tesislerinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile daire başkanları ve öğretmenler katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, programda yaptığı konuşmada, öğretmenliğin insanlık tarihinin en önemli mesleği olduğunu vurgulayarak, "Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir ideal, gaye ve hizmet mesleğidir. Öğretmenlerimizin en önemli özelliği, sevgi dolu yürekleri ve adanmışlık ruhlarıdır" dedi. Konuşmasında 'Öğretmen ışık demektir, en güzel şekilde öğreticiyi veren kişi demektir' diyen Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Öğretmen idealleri uğrunda çalışma yapıp, öğrencilerini en güzel şekilde geleceğe hazırlayan ve başka bir örneği olmayan bir eser yetiştiren mimarlardır. Sizler bu bilinçle hareket etmek suretiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyemizde birçok hizmetlere imzalar attınız. Sizler öğrencilerimizi bilgi ile donatırken, aynı zamanda ahlaklı ve vicdanlı nesiller yetiştirme gayretindesiniz. Bugüne geldiğimizde bu tesislerimizin önemi bir kez daha açığa çıktı."

Öztürk, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Belediyelerimiz gönül belediyeciliği yapar, öğretmenlerimiz de gönül öğretmenliği yapar. Siz gönüllere dokunuyorsunuz, gönüllerin mimarısınız. Dolayısıyla milli, manevi değerlerine sahip, ahlaklı nesiller yetiştiren, bayrağına, ezanına, vatanına, milletine nesiller yetiştiren siz değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın tüm öğretmenlere selam ve teşekkürlerini de iletti. Programın sunuculuğunu gerçekleştiren eğitmen Hatice Özmen ise, tüm KAYMEK öğretmenleri adına duygu ve düşüncelerini aktararak, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a eğitime vermiş olduğu katkılar ve yatırımlardan ötürü sonsuz şükranlarını ifade etti.

Program sonunda KAYMEK A.Ş. tarafından öğretmenlere Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir'e ait 'Öğretmenlerimiz ile baş başa' isimli kitap hediye edildi. - KAYSERİ