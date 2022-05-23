KAYMEK YEDAM Sempozyumunda sergi açtı - Son Dakika
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KAYMEK YEDAM Sempozyumunda sergi açtı

23.05.2022 00:57
KAYMEK YEDAM Sempozyumunda sergi açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ile Kayseri Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) işbirliğinde açılan 'Yağlı Boya Resim Kursu'nda yapılan tablolar, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın eşi...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ile Kayseri Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) işbirliğinde açılan 'Yağlı Boya Resim Kursu'nda yapılan tablolar, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı 3. YEDAM Sempozyumu'nda sergilendi.

Kentte mesleki eğitim ve sanat kurslarının öncüsü olan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. faaliyetlerini aralıksız sürdürürken, şehir dışında düzenlenen etkinliklerde de ilgi odağı oluyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılımı ile Ankara'da gerçekleştirilen 3. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sempozyumu'nda KAYMEK ile Kayseri YEDAM arasındaki işbirliği ile açılan ve 6 aydan bu yana süren 'Yağlı Boya Resim Kursu' öğrencileri tarafından yapılan tablolar sergilendi. 'Yağlı Boya Resim Kursu'nda eğitim alan Yeşilay danışanlarının el emeği göz nuru hazırladıkları yağlı boya tablolar sanatseverlerin ilgi odağı oldu. Tabloların büyük bir ilgi görerek beğeni toplaması danışanların motivasyonlarını arttırdı. Kayseri YEDAM danışanları, özgüvenlerini artıran böylesi sanatsal bir faaliyet içerisinde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, açılan kurs için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve KAYMEK ile Kayseri YEDAM ekibine teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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