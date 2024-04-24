Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Esnaf Odaları Başkanlarını Ağırladı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Esnaf Odaları Başkanlarını Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Esnaf Odaları Başkanlarını Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı odaların başkanlarını ağırladı. Başkan Büyükkılıç, esnaf dostu politikalarını sürdüreceğini belirtti.

24.04.2024 15:21  Güncelleme: 15:25
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin en büyük sivil toplum kuruluşlarından Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (KESOB) bağlı odaların başkanlarını ağırladı.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı odaların başkanları, esnaf dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a tebrik ziyaretinde bulundular. Ziyarette, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ile birliğe bağlı oda başkanları yer aldı.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Sizden hep kadirşinaslık, dostluk, kardeşlik gördük. Ahi ahlakı ile ahlaklanmış kardeşlerimiz olarak birlik, beraberlik dışında bir şey konuşulmadı. Bu dönemde de inşallah sizlerle birlikte dayanışma içerisinde neler yapabiliriz hep beraber kafa yorarak, yol alma yönünde irade göstereceğiz. Güveninize Mevla'm bizleri layık kılsın" diye konuştu.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır da Başkan Büyükkılıç'ı yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilmesinden dolayı tebrik ederek, "Başkanım, yeni döneminiz, ustalık döneminiz hayırlı, uğurlu olsun. Geçtiğimiz günlerde seçimimizi yaptık. Ülkemize, şehrimize, esnafımıza, sanatkarımıza hayırlı, uğurlu olsun inşallah" dedi.

"Hep sizin desteğinizi hissettik"

Büyükkılıç'ın her zaman desteğini aldıklarını ifade eden Odakır, "Her zaman desteğinizi esnaf sanatkarlarımız olarak alıyoruz, almaya da devam ediyoruz. Melikgazi'de olduğunuz dönemde olsun, büyükşehirde olduğunuz dönemde olsun hep sizin desteğinizi hissettik. İnşallah önümüzdeki dönemde de güzel faaliyetler, güzel projeler yapacağız. Diğer ilçelerimiz, belediye başkanlarımız hep esnafımızın yanında, siz de büyükşehir olarak esnafımızın yanındasınız. Allah razı olsun sizlerden. Güzel işler çıkıyor şehrimizde. Şehrimiz huzur şehri. Sizlere çok teşekkür ediyoruz, esnaf sanatkarlar olarak" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Odakır'dan KESOB'un yeni hizmet binası projesine dair bilgiler alırken, Başkan Odakır, "Güzel bir proje olacak başkanım, inşallah esnafımıza, sanatkarımıza yakışan. 33 bin esnaf sanatkarımız var sicile kayıtlı diyerekten yola çıktık. Allah razı olsun sizlerden başkanım. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, sizler büyükşehrimiz, Melikgazi, Kocasinan hep destek veriyor. Çok teşekkür ederiz Başkanım, Allah sizlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç da proje ile ilgili üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydederek, "Her zaman yardımcı oluruz. Kayseri'mize yakışacak bir proje. Yer sizlerle güzelleşir. Sizler olmazsanız bir anlam ifade etmez" dedi.

Başkan Büyükkılıç'a oda başkanları adına Odakır tarafından çiçek ve Allah'ın 99 isminin işlendiği Esma-ül Hüsna Tablosu hediye edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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