Kayseri Büyükşehir Belediyesi ÇEVREFEST'e katılacak - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ÇEVREFEST'e katılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5-9 Haziran 2024 tarihleri arasında Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan ÇEVREFEST etkinliğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de yer alacağını duyurdu.

04.06.2024 14:25
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 5-9 Haziran 2024 tarihleri arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan ÇEVREFEST etkinliğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de yerini alacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bir taraftan kenti daha yaşanabilir bir hale getirmek için çevreci projelere imza atarken, diğer taraftan çevre dostu etkinliklerde yer aldıklarını kaydetti. Başkan Büyükkılıç, 5-9 Haziran 2024 tarihleri arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan ÇEVREFEST etkinliklerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de katılım göstereceğini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde 'Hepimizin bir dünyası var' temalı 'ÇEVREFEST' isimli festivalde yer alacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Ankara'daki ÇEVREFES'te şehrimizi, zenginliklerini ve Kayseri Büyükşehir Belediye'miz, çevreci yatırımlarını ve iyi uygulamalarını tüm katılımcılara örnek olması bakımından tanıtma imkanı bulacaktır" şeklinde konuştu.

Çevre Haftası çerçevesinde gerçekleşecek etkinlikler, söyleşiler, atölye çalışmaları, kitap fuarının yer alacağı ÇEVREFEST, 9 Haziran tarihine kadar sürecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi ÇEVREFEST'e katılacak - Son Dakika

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