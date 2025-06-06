Acil servisler acemi kasaplarla doldu - Son Dakika
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Acil servisler acemi kasaplarla doldu

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Acil servisler acemi kasaplarla doldu
06.06.2025 10:33
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Acil servisler acemi kasaplarla doldu
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Bu yıl Kurban Bayramı'na gelenek yine bozulmadı. Yurt genelinde dini vecibelerini yerine getirmek isterken kendilerini yaralayan vatandaşlar acil servislerin yolunu tuttu.

Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kesim alanlarında yoğunluk oluşturdu. Ancak, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kazalar kaçınılmaz oldu. Kesim sırasında dikkatsizlik veya deneyimsizlik nedeniyle yurt genelinden birçok vatandaş çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelerin yolunu tuttu. Yetkililer, vatandaşları kurban kesimi sırasında dikkatli olmaları ve mümkünse işi ehline bırakmaları konusunda uyardı.

Acil servisler acemi kasaplarla doldu

ACİL SERVİSLERE AKIN ETTİLER

Kayseri'de Kurban Bayramı dolayısıyla dini vecibelerini yerine getirmek isterken kendini yaralayan vatandaşlar acil servislere akın etti. Bıçakla elini ve ayağını yaralayan vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.

Acil servisler acemi kasaplarla doldu

"KOYUNUN DERİSİNİ YÜZERKEN KENDİMİ YARALADIM"

Yurt genelinde olduğu gibi Adana'da bayram namazının ardından kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Kurbanlıkları kesmeye çalışırken hayvanların darbesiyle ve kesici aletlerle bazı kişiler yaralandı. Yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine gelerek tedavisini yaptırdı.

Acil servisler acemi kasaplarla doldu

Yüreğir Devlet Hastanesi'ne gelen Seyithan Baran, bıçakla kendini yaraladığını belirterek, "Koyun kesiyordum, koyunun derisini yüzerken bıçak elime denk geldi, biraz kestim elimi. Sağ olsun abim hastaneye getirdi. Herkesin işi rast gitsin, kurban keserken çok dikkatli olun. Benim başıma geldi, onların başına gelmesin" dedi.

Acil servisler acemi kasaplarla doldu

MALATYA'DA DA MANZARA DEĞİŞMEDİ

Malatya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında kendini yaralayan çok sayıda acemi kasap hastanelerin acil servislerine başvurdu. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran vatandaşlardan bazıları hayvanın üzerlerine devrilmesi sonucu, bazıları ise bıçakla el, kol ve bacak bölgelerinden yaralandı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Acil servisler acemi kasaplarla doldu

HASTANELER ACEMİ KASAPLARLA DOLDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurban kesiminde kendini yaralayan acemi kasaplar acil servisi doldurdu. Kimi kurbanlıkların boynuz çarpması, kimi kurbanlığı keserken yaralanırken, kimileri de et kesimi sırasında ellerinden yaralandı. Yaralıların büyük çoğunluğu yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi. Bazı vatandaşlar ise ambulanslarla Bursa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Acil servisler acemi kasaplarla doldu

"KURBAN KESERKEN DANA SIKIŞTIRDI"

Düzce'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan 27 kişi, sabah saatlerinden itibaren kentteki hastanelerin acil servislerine başvurdu. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde kurbanlık hayvanlarını kendileri kesmeye ya da kesime yardımcı olmaya çalışan bazı vatandaşlar, kesici aletlerle ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden yaralanan kişiler, sabah saatlerinden itibaren çeşitli hastanelere başvurdu. Acil servislerde müdahale edilen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Acil servisler acemi kasaplarla doldu

Kurban kesimi sırasında dananın kendisini sıkıştırdığını belirten bir vatandaş, "Kurban kesimi esnasında dana sıkıştırdı. Kolumun üzerinde deriyi sıyırdı. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Acil servisler acemi kasaplarla doldu

"BIÇAĞIN BURNU KAYDI"

Kendi hayvanlarını keserken yaralanan Ferhat Ergin ise, "Hayvanı keserken bıçağın burnu kaydı, bacağıma geldi. Doktorlar önemli bir sorun olmadığını söyledi, dört dikiş attılar. Allah nasip ederse eve gidince çalışmaya devam edeceğiz. Çok ağır iş yapamam ama parçalama işini halledeceğim. Zaten hayvanlar bizim kendi hayvanlarımız" diye konuştu.

Acil servisler acemi kasaplarla doldu

Sivas'ta kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler, hastanelere başvurdu. Hastaneye gelenlerin genellikle elinden, kolundan ve bacağından yaralandığı görüldü. Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleleri yapılanlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Acil servisler acemi kasaplarla doldu

Samsun'da kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen yaralıların tedavileri yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Acil servisler acemi kasaplarla doldu - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Oa343862!:
    Hayvanlarin gazabı, iki ayaklı sığırlar kendini kesiyor 2 6 Yanıtla
  • nilgun aktaşkoçak:
    bilmediğiniz işin başına ne geçiyorsunuz kurbanlıklara Yazık ya 3 0 Yanıtla
  • Zafer El:
    babanızın uşağı var dimi koşun koşun aman geri kalmayın kendini keserken onlaramı sordun 0 0 Yanıtla
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