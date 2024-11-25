Kayseri'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Kayseri\'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, etkili kar yağışı nedeniyle kapanan 461 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı. 340 personel ve 130 araçla sürdürülen çalışmalar, çift vardiya şeklinde devam ediyor.

25.11.2024 16:51  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan ve ulaşıma açılan mahalle sayısı 461'e yükseldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, karın günlük yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve trafikte aksaklıkları önlemek için büyük bir mücadele veriyor.

Merkez ve ilçelerde toplamda 340 personel ve 130 araçla karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, çift vardiya şeklinde yoğun bir şekilde görev yaparak yolları açmaya devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın karla mücadele ekipleri, 140 personel ve 50 araçla, özellikle greyderler, kar bıçaklı kamyonlar, loderler gibi araçlarla karla mücadele ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, toplam 140 personel ve 15 greyder, 9 kar bıçaklı kamyon, loder ve diğer araçlardan oluşan 50 araç ile karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Akkışla'da 15, Bünyan'da 22, Develi'de 55, Felahiye'de 18, Hacılar'da 6, İncesu'da 13, Kocasinan'da 38, Özvatan'da 6, Pınarbaşı'da 110, Sarıoğlan'da 22, Sarız'da 16, Talas'ta 12, Tomarza'da 60, Yahyalı'da 53, Yeşilhisar'da 15 olmak üzere 3 bin 688 kilometrelik yol ağında toplam 461 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ulaşıma açılmış olup, tipi nedeniyle tekrar kapanan yollarda çalışmalar sürerken ekiplerin, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Bünyan'da 4, Develi'de 5, Özvatan'da 2, Pınarbaşı'da 80, Sarız'da 34, Sarıoğlan'da 5, Tomarza'da 30 ve Yahyalı'da 2 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, kayseri, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
02:17 Marmara Adası’nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 17:57:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.