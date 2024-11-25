Kayseri\'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan ve ulaşıma açılan mahalle sayısı 461'e yükseldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, karın günlük yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve trafikte aksaklıkları önlemek için büyük bir mücadele veriyor.

Merkez ve ilçelerde toplamda 340 personel ve 130 araçla karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, çift vardiya şeklinde yoğun bir şekilde görev yaparak yolları açmaya devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın karla mücadele ekipleri, 140 personel ve 50 araçla, özellikle greyderler, kar bıçaklı kamyonlar, loderler gibi araçlarla karla mücadele ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, toplam 140 personel ve 15 greyder, 9 kar bıçaklı kamyon, loder ve diğer araçlardan oluşan 50 araç ile karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Akkışla'da 15, Bünyan'da 22, Develi'de 55, Felahiye'de 18, Hacılar'da 6, İncesu'da 13, Kocasinan'da 38, Özvatan'da 6, Pınarbaşı'da 110, Sarıoğlan'da 22, Sarız'da 16, Talas'ta 12, Tomarza'da 60, Yahyalı'da 53, Yeşilhisar'da 15 olmak üzere 3 bin 688 kilometrelik yol ağında toplam 461 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ulaşıma açılmış olup, tipi nedeniyle tekrar kapanan yollarda çalışmalar sürerken ekiplerin, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Bünyan'da 4, Develi'de 5, Özvatan'da 2, Pınarbaşı'da 80, Sarız'da 34, Sarıoğlan'da 5, Tomarza'da 30 ve Yahyalı'da 2 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. - KAYSERİ