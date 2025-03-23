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Kayseri'de Karla Mücadele Ekipleri İş Başında

Kayseri\'de Karla Mücadele Ekipleri İş Başında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimindeki yoğun kar yağışları nedeniyle kırsal ve kent merkezinde kapalı yol bırakmamak için gece gündüz çalışarak, yol açma ve genişletme hizmetlerini sürdürüyor.

23.03.2025 15:14  Güncelleme: 15:16
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, özellikle kırsal kesimlerde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalarını gece gündüz sürdürerek kapalı yol bırakmadı.

Kent merkezinde olduğu kadar kırsalda da hizmetlerini sürdüren büyükşehir belediyesi; kış mevsiminde gerek kent merkezinde, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri ile gerekse kırsal kesimlerde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin özverili gayretleri neticesinde, kış mevsiminin zorluklarını en aza indiriyor. Bu doğrultuda yüzlerce personel ve onlarca iş makinesi ve araç gereç ile gece gündüz yol açma ve genişletme çalışmalarını gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, en son mart ayında bastıran yoğun yağışlar sonrasında Pınarbaşı'da kapalı olan 6 mahalle yolunu daha ulaşıma açarak şehirde kardan dolayı kapalı yol bırakmadı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, süreç içerisinde sadece yol açma ve genişletme çalışmaları ile yetinmedi. Ekipler, yolda mahsur kalan vatandaşların da yanında yer alarak onların imdadına yetişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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