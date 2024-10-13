Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü; Kitap Fuarı'nda vatandaşları bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri; 7. Kayseri Kitap Fuarı'nda kurulan 'Bilgi Paylaşımı Noktası'nda açılan stantlarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü organizesinde bilgilendirici içeriklerle vatandaşları bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri'de Kitap Fuarı'nda Emniyet Bilgilendirmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?