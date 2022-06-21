Kayseri'de Otobüsçüler Kontak Kapattı

Kayseri'de şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsçüler, akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle kontak kapattı. Otobüsçüler, akaryakıttan alınan ÖTV ve KDV'de indirim yapılmasını talep etti. Otobüsçülere destek veren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Pompa fiyatlarının dörtte üçü vergiden oluşuyor. Böyle bir dönemde devlet, milletin yanında olmak zorunda. Gerekiyorsa vergilerden bir süre vazgeçilmeli, esnafımız ve vatandaşımız rahatlatılmalı" dedi.

Ekonomik sıkıntılar, artan maliyetler ve akaryakıt zamları nedeniyle toplumun tüm kesimleri gibi şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsçüler de zor günler yaşıyor. Kayseri'de şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsçüler de akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle bugün kontak kapattı. Otobüsçülerin eylemine destek veren Dursun Ataş, şunları söyledi:

"SORUNLARI DİNLERKEN KALBİM SIKIŞTI"

"Bugün, arkadaşlarımızın haklı taleplerini dile getirmek için buraya geldik. Sorunları dinlerken kalbim sıkıştı. Üç yıldır bütün esnafımızı dinliyoruz ama otobüs esnafımızın dile getirdiği sorun sadece kendi sorunları değil. Sadece 'otobüsçü olarak daha çok kazanalım' derdinde değiller. Bayrama gidiyoruz, okullar tatil oldu. Normalde terminalde iğne atsan yere düşmeyecek şekilde kalabalık olurdu. Ama şu anda millet seyahat edemiyor. Geçen yıl bugünlerde mazot 7 lira 40 kuruştu. Bugün 30 TL'nin üzerinde. Meclis'te defalarca gündeme getirdim bu konuları. Kamyoncular bundan iki hafta önce kontak kapattı ve Türkiye gündemine oturdu. Bizim amacımız bu sorunları Türkiye gündemine getirmek ve iktidarın dikkatini çekmek. Biz de bu amaçla kendilerine destek olmak adına, yanlarında olduğumuzu ifade etmek adına buraya geldik.

"İNSANLAR MUTLU DEĞİL"

Söylenecek çok fazla bir şey yok, kendileri hem sorunu anlattı hem de çözümlerini söylediler. Bugün, iki yıl boyunca pandemi dolayısıyla otobüs esnafı evine ekmek götüremez hale geldi. Yazı beklediler, 'pandemi bitti, piyasa açılır' dediler, mazot 30 TL oldu. Yolcu yok, evine ekmek götüremiyor, otobüsleri başlarına bela oldu. Baba mesleklerini bırakıp başka bir alana da yönelemiyorlar, çünkü ekonomi çok kötü. Hiçbir alanda insanlar mutlu değil. Gerçek enflasyon yüzde 150'yi buldu. Kasko, sigorta yüzde 200 zamlandı. Dünyada petrol fiyatı, geçen yıl bu günlerde varil fiyatı 75 dolar iken bugün 125 dolar. Türkiye'de, 7 lira 40 kuruştan 30 TL'ye geldi. Dünyada pahalılıktan bahsederken, Türkiye'de yüzde 400 artarken, dünyada yüzde 40 arttı.

"BAYRAMDA DAHİ GİDİLEMİYOR"

Kayseri-İstanbul arası 500 TL. Yani 4 kişilik bir aile, yemese içmese gelip giderek asgari ücret bitiyor. İnsanlar artık memleketlerine gidemez oldu. Kayseri'de yaşayan hemşerilerimiz ilçelerine gidemez oldu ki bir İstanbul'daki, Ankara'daki vatandaş oradan kendi memleketine nasıl gitsin? Senede bir kere bayramda dahi gidemez oldu. Hepsini üst üste koyduğumuzda, aslında sorun yalnızca otobüs esnafının sorunu değil. Ama otobüs esnafının da ayakta kalması gerekiyor. Maalesef ki pompa fiyatlarının 4'te 3'ü vergiden oluşuyor. Böyle bir dönemde devlet, milletin yanında olmak zorunda. Gerekiyorsa vergilerden bir süre vazgeçilmeli, esnafımız ve vatandaşımız rahatlatılmalı."