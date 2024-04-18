Kayseri'de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin kente gelmesiyle pastırma ve sucuk satışlarının arttığını söyledi.
Ramazan Bayramı'nda tatili değerlendirmek için Kayseri'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin Kayseri'nin coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden olan pastırma, sucuk ve sucuk içine yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen pastırmacı Yasin Güzel, "Bu yıl çok yoğun bir Ramazan geçirmedik ama bayramdan çok umutluyduk. Umutlandığımız gibi de oldu çok şükür. Bayramdan Kayseri'yi, Erciyes'i, Kapadokya'yı gezmeye gelen yerli ve yabancı insanların yoğun bir talebi oluştu. Çok şükür bayramı güzel atlattık. Yalnız bayramdan sonra bir anda işler durdu. Yerli ve yabancı turistlerimiz Kayseri'de gittiği için işlerimiz düştü. Bayramda çok şükür iyiydik. Bayramda 2-3 gün güzel işimiz oldu. Şu anda bir geçiş dönemindeyiz. Yaklaşık 1-2 hafta bayram sonrasını atlatırız. Ondan sonra gurbetçilerimizin gelmesiyle birlikte yavaş yavaş işlerimizin yoğunlaşacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
"Fiyatlardan değişiklik yok"
Etin fiyatından artış olmamasından dolayı pastırma, sucuk ve sucuk içi fiyatlarından değişiklik olmadığını aktaran Güzel, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Fiyatlarda şu anda bir değişiklik yok. Etin normal zamanda zamlanmasıyla bizim ürünlerimizde de artış oluyor. Ancak şu anda bir geçiş yok. Fiyatlarımız aynı. Pastırma fiyatlarımız 900 TL'den başlıyor ve bin 500 TL'ye kadar farklılık gösteriyor. Sucuk fiyatlarımız da 450 TL'den başlıyor ve 750 TL'ye kadar değişiklik gösteriyor. Bizim sattığımız ürünlerin bozulma imkanı pek yok. Çünkü ürünlerimizin içerisinde baharat var. Sucuk ve pastırmayı evlerine götürdükten sonra buzluklarına atarlarsa gelecek sene kışa kadar gönül rahatlığıyla tüketebilirler." - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri'de pastırmacılık yapan Yasin Güzel: Pastırma ve sucuk satışları Ramazan Bayramı'nda arttı - Son Dakika
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