Kayseri\'de Yeşil Alan Çalışmaları Devam Ediyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı kentin dört bir yanındaki park, bahçe ve mesire alanları ve yol kenarlarındaki yeşil alanlarda yürüttüğü çalışmalar ile kentin yeşil yüzünü daima canlı tutmayı sürdürüyor.

Daha yeşil bir Kayseri için çalışmalarını 4 mevsim sürdüren büyükşehir belediyesi, kış aylarında da şehrin muhtelif bölgelerinde park, bahçe, mesire alanı ve diğer yeşil alanlardaki bakım onarım ve düzenleme faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, Hunat bölgesinde ağaç altlarına taş serim uygulamaları yaptı. Millet bahçesi Esenyurt kapı çevre aydınlatma ve gül bahçesi bollard aydınlatma arızasını da gideren ekipler, Kocasinan Parkı aydınlatma kaçak akım rölesi tamiratını da gerçekleştirdi. Emirgan Parkı personel noktası enerji hattı bakımını da yapan ekipler, Millet bahçesi otopark 4-A ve Mutfak Sanatları Galerisi kollu bariyer enerji hattı altyapı çalışmasını titizlikle yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı daha yeşil, daha temiz ve daha konforlu yeşil alanlar ile kente güzellik katmak amacıyla çalışmalarını hummalı şekilde yürütüyor. - KAYSERİ