Kayseri Devlet Hastanesi ve KAYMEK A.Ş. Ortaklığıyla Yağlı Boya Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Devlet Hastanesi ve KAYMEK A.Ş. Ortaklığıyla Yağlı Boya Sergisi Açıldı

Kayseri Devlet Hastanesi ve KAYMEK A.Ş. Ortaklığıyla Yağlı Boya Sergisi Açıldı

Kayseri Devlet Hastanesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından ortaklaşa düzenlenen sergide sağlık çalışanlarının el emeği göz nuru yağlı boya eserleri sergilendi. Serginin açılışında konuşan yetkililer, etkinliklerin pandemi döneminde sağlık çalışanlarının psikolojisini desteklemek amacıyla başlatıldığını belirtti.

25.05.2024 15:38  Güncelleme: 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Devlet Hastanesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından ortaklaşa yapılan ve sağlık çalışanlarının el emeği göz nuru yağlı boya eserlerinin görücüye çıktığı sergi açıldı.

Şehirdeki bir AVM'de düzenlenen serginin açılışında konuşan Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; "Sağlık hayattır, sanat hayattır' felsefesi ile KAYMEK ile beraber yaptığımız; pandemide sağlık çalışanlarımızın psikolojik olarak tükendiği bir anda böyle etkinlikler başlatıldı. Bu etkinliklerimizden resim sadece bir tanesi. Çini, ebru yapıldı, müzikle ilgili özel kurslar verildi. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bugün yapılan emeklerin her biri göz nuru. İnşallah bu toplumun hayatına daha olumlu yansıyacaktır" dedi.

Kayseri büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ise konuşmasında; "Sağlık çalışanlarımızla birlikte KAYMEK A.Ş. yetkilileri bir araya gelerek böylesine güzel sergiyi tertip ettiler. Yaklaşık 1 yıl kadar süren hem bizim akademi tesislerimizde hem de hastane bünyesinde bu çalışmaları yapmak suretiyle 68 tane güzel esere imza attılar. Hepsi birbirinden kıymetli resimleri açılıştan sonra sizlerin beğenisine sunacağız. Bildiğiniz gibi KAYMEK A.Ş.; büyükşehir belediyesi iştiraki olup valimizin tabiriyle 'Kayseri'deki altıncı üniversite' şeklinde hizmet veren sanattan ticarete ve göz nuru el emeği ürünleri sergilemek suretiyle insana dokunan bir şirkettir. Bu şekilde vatandaşlarımıza hizmet ederken sizlerin de beğenisine sunacağımız birçok sergilerle bir araya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından sergi, katılımcılar tarafından açılırken, ziyaretçiler sergiyi gezerek eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hastanesi, Kayseri, Sanat, Kültür, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Devlet Hastanesi ve KAYMEK A.Ş. Ortaklığıyla Yağlı Boya Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:39 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız
14:15 Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader’in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader'in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi
14:03 Mezuniyet töreninde protesto Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü
11:56 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti Elazığ’da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi
10:58 BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
16:29 Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılıyor Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor
15:41 Ajda Pekkan’dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman Ajda Pekkan'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman
15:29 Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu
15:01 Cannes Film Festivali’ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi
14:42 Süheyl Batum’dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız Süheyl Batum'dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız
13:59 Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz
13:17 Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel’in ifadesi ortaya çıktı Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel'in ifadesi ortaya çıktı
12:17 Galatasaray’ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı
11:59 Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü
11:53 Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 16:50:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Devlet Hastanesi ve KAYMEK A.Ş. Ortaklığıyla Yağlı Boya Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement