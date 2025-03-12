Kayseri\'li Taekwondocular Dereceyle Döndü

Kayseri'de genç taekwoncular, ilk kez katıldıkları müsabakalardan derece ile dönerek büyük mutluluk yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından yaklaşık 2 sene önce hizmete kazandırılan Gevher Nesibe Spor Salonunda; Antrenör Muhammed Koç eşliğinde ücretsiz eğitim eğitim alan taekwondo sporcularının başarıları gelmeye başladı. Daha önce Ankara'dan 4 madalya ile dönen sporcular, bu yılda Adana'da yapılan Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda daha ilk kez deneyimledikleri müsabakalardan başarı ile ayrıldı. Sporculardan Betül Rana Koç, Azra Pür, Huzeyfe Taşdemir, Sevim Karacaoğlan ve Kazım Edis Türkiye 3.'sü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Öğrencilerinin başarıları ile mutluluk duyan Taekwondo Antrenörü Muhammet Koç da, çalışmaları ile öğrencilerinin daha da farklı başarılar imza atacağını kaydetti. - KAYSERİ