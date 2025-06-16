Kayseri OSB Araç Filosunu Güçlendiriyor

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü hizmet araçlarını yenilemeyi sürdürüyor. Kayseri OSB Yönetimi, sanayicisine yönelik hizmetleri hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek için 'Yeni Vakumlu Yol Süpürme Aracı' alarak filosunu güçlendirdi.

Mehmet Yalçın başkanlığındaki Kayseri OSB yönetimi, 2022 yılı Haziran ayından bu yana 21 yeni aracı sanayicilere verilen hizmetlerde kullanılmak üzere bölge müdürlüğü filosuna katmış oldu. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, kesintisiz hizmet anlayışı ile yaptıkları alt yapı yatırımlarının yanı sıra, hizmet aracı filosunu da güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Başkan Yalçın; "Yaptığımız planlama çerçevesinde, 2023 yılında 6 hizmet aracını bölge müdürlüğümüz araç filosuna kazandırmıştık. 2024 yılında da 14 araç alımı gerçekleştirdik. Bu yıl aldığımız ilk aracımız olan 'Yeni Vakumlu Yol Süpürme Aracı' ile göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar 21 aracı filomuza katmış bulunuyoruz. Kıymetli sanayicilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da artırmaya çaba gösteriyoruz. İhtiyaçlarımız dahilinde araç filomuzu yenilemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yeni vakumlu yol süpürme aracının sanayicilere hayırlı olmasını diledi. - KAYSERİ